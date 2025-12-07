Tonfo Real Madrid al Bernabeu: vince il Celta ed il Barcellona allunga

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid di Xabi Alonso chiude il programma della domenica della 15ª giornata de LaLiga e conferma il momento di grande difficoltà. Dopo tre pareggi consecutivi era arrivata la vittoria a casa dell'Athletic Bilbao ma è stato il proverbiale fuoco di paglia: i Blancos cadono al Bernabeu contro il Celta Vigo per 2-0 e vedono il Barcellona provare una mini fuga sul +4 (40 a 36). Ospiti che trovano il gol del vantaggio al 53' con Swedberg e poi, approfittando anche della doppie superiorità numerica per via delle espulsini (per doppia ammonizione) di Garcia e Carreras, di raddoppiare al 93' sempre nel segno dell'attaccante svedese.