Tonfo Real Madrid al Bernabeu: vince il Celta ed il Barcellona allunga

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid di Xabi Alonso chiude il programma della domenica della 15ª giornata de LaLiga e conferma il momento di grande difficoltà. Dopo tre pareggi consecutivi era arrivata la vittoria a casa dell'Athletic Bilbao ma è stato il proverbiale fuoco di paglia: i Blancos cadono al Bernabeu contro il Celta Vigo per 2-0 e vedono il Barcellona provare una mini fuga sul +4 (40 a 36). Ospiti che trovano il gol del vantaggio al 53' con Swedberg e poi, approfittando anche della doppie superiorità numerica per via delle espulsini (per doppia ammonizione) di Garcia e Carreras, di raddoppiare al 93' sempre nel segno dell'attaccante svedese.
Le altre partite della giornata
Pari per 1-1 tra Valencia e Siviglia, ospiti avanti con un autogol di Tarrega al 13' della ripresa, pareggio dei padroni di casa al 93' con Duro. Netta vittoria per 3-0 dell'Elche in casa contro il Girona, a decidere la sfida la rete di Valera (40') e la doppietta di Mir (51' e 57'), mentre l'Espanyol conquista la terza vittoria consecutiva battendo il Vallecano per 1-0 grazie al rigore trasformato al 31' da Fernandez Jean. Una vittoria che consente ai Periquitos di scavalcare il Betis al 5° posto (27 punti a 24).