Xabi Alonso, la panchina del Real Madrid in ballo da qui a Natale: ecco 4 sfide decisive

Il Real Madrid ripartirà, domani sera, da Vitoria con la sensazione che il tempo delle attenuanti sia finito. Dopo la sconfitta contro il City, Xabi Alonso affronta la prima delle quattro tappe che potrebbero segnare il suo futuro: all'Alavés seguirà, mercoledì, il Talavera in Coppa del Rey e, poi, il doppio impegno al Bernabéu, a cavallo di Natale, contro Siviglia e Betis prima della Supercoppa . Da qui in avanti, la prestazione non basta più: servono i risultati. Ma la verità è che la dea bendata non sembra essersi alleata con il tecnico basco. La giornata di ieri, infatti, è stata segnata da un altro allenamento pieno di assenze a Valdebebas. L’infermeria non si svuota, anzi. Xabi recupera Huijsen ma perde Rüdiger, che si aggiunge a Trent, Carvajal, Alaba, Militão, Mendy e ai tre squalificati Endrick, Fran García e Carreras. In attacco, come se non bastasse, resta il caso Mbappé , ancora dolorante al ginocchio. Il francese è in dubbio e i numeri parlano chiaro: senza un suo gol, i blancos hanno vinto solo due delle sette partite giocate; quando, invece, una rete del fenomeno di Bondy è finita a referto, il Real ha conquistato 13 successi su 15.

Le parole di Simeone e Flick

Della tensione attorno al futuro di Xabi Alonso si è discusso anche nelle conferenze stampa di Diego Pablo Simeone e Hansi Flick che, però, hanno provato a dribblare il tema. Alla vigilia della sfida contro il Valencia, il Cholo ci ha, tuttavia, tenuto a sottolineare che «la mia fortuna in questi 14 anni è stata quella di avere calciatori che hanno sposato un’idea e un piano». A Barcellona, il tecnico tedesco ha, invece, ammesso che «quella della pazienza nel mondo del calcio è un tema sul quale si può discutere, ma non voglio farlo. E non voglio parlare del Real: sono qui per parlare del Barça». Capolista che, con l'obiettivo di volare a +7 dal Real, riceve oggi pomeriggio al Camp Nou la visita dell'Osasuna del tecnico italiano Alessio Lisci: «Non mi piace il messaggio “andiamo al Camp Nou per competere e basta”: saremo contenti solo se faremo punti.