Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Doppio Raphinha stende l'Osasuna: Barcellona a +7 sul Real Madrid. Ok Atletico

I blaugrana superano la formazione di Lisci e consolidano il comando della classifica. Bene anche i colchoneros, che accorciano sul Villarreal
2 min
LigaBarcellonaatletico madrid
Doppio Raphinha stende l'Osasuna: Barcellona a +7 sul Real Madrid. Ok Atletico© Getty Images

Successo senza imprevisti per il Barcellona, che supera per 2-0 l'Osasuna di Alessio Lisci all'incontro valido per la 16ª giornata di Liga. Al Camp Nou - dove i blaugrana sono rientrati il 22 novembre dopo 909 giorni di alloggio al Montjuic - gli uomini di Hansi Flick centrando la 7ª vittoria in campionato. Un risultato che porta la doppia firma di Raphinha (70', 86') e che consente ai campioni di Spagna in carica di consolidare il comando della classifica con 43 punti e un vantaggio di 7 lunghezze dal Real Madrid, che domenica 14 affronterà l'Alaves in trasferta. La prossima giornata, il Barcellona - già reduce dal ritrovato successo in Champions contro l'Eintracht - scenderà sul campo del Villarreal all'appuntamento del 21 dicembre. Prima però, i sedicesimi di Coppa del Re contro il Guadalajara previsti per martedì 16.

Ok Atletico: decidono Koke e Griezmann

Fra gli altri risultati di giornata, l'Atletico Madrid si aggiudica la gara interna contro il Valencia grazie alle reti di Koke (17') e Griezmann (74'): 2-1 il finale. La classifica vede ora i colchoneros quarti in classifica a una lunghezza dal Villarreal, che domenica 14 affronterà scenderà sul campo del Levante. La prossima fiornata, gli uomini di Diego Simeone affronteranno in trasferta il Girona - che venerdì 12 ha ribaltato il vantaggio della Real Sociedad - : sfida preceduta dall'impegno di Coppa contro l'Atletico Baleares. Bene anche il Maiorca che batte in casa l'Elche per 3-1.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS