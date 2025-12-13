Doppio Raphinha stende l'Osasuna: Barcellona a +7 sul Real Madrid. Ok Atletico

Successo senza imprevisti per il Barcellona, che supera per 2-0 l'Osasuna di Alessio Lisci all'incontro valido per la 16ª giornata di Liga. Al Camp Nou - dove i blaugrana sono rientrati il 22 novembre dopo 909 giorni di alloggio al Montjuic - gli uomini di Hansi Flick centrando la 7ª vittoria in campionato. Un risultato che porta la doppia firma di Raphinha (70', 86') e che consente ai campioni di Spagna in carica di consolidare il comando della classifica con 43 punti e un vantaggio di 7 lunghezze dal Real Madrid, che domenica 14 affronterà l'Alaves in trasferta. La prossima giornata, il Barcellona - già reduce dal ritrovato successo in Champions contro l'Eintracht - scenderà sul campo del Villarreal all'appuntamento del 21 dicembre. Prima però, i sedicesimi di Coppa del Re contro il Guadalajara previsti per martedì 16.
Ok Atletico: decidono Koke e Griezmann
Fra gli altri risultati di giornata, l'Atletico Madrid si aggiudica la gara interna contro il Valencia grazie alle reti di Koke (17') e Griezmann (74'): 2-1 il finale. La classifica vede ora i colchoneros quarti in classifica a una lunghezza dal Villarreal, che domenica 14 affronterà scenderà sul campo del Levante. La prossima fiornata, gli uomini di Diego Simeone affronteranno in trasferta il Girona - che venerdì 12 ha ribaltato il vantaggio della Real Sociedad - : sfida preceduta dall'impegno di Coppa contro l'Atletico Baleares. Bene anche il Maiorca che batte in casa l'Elche per 3-1.