Doppio Raphinha stende l'Osasuna: Barcellona a +7 sul Real Madrid. Ok Atletico

Successo senza imprevisti per il Barcellona, che supera per 2-0 l'Osasuna di Alessio Lisci all'incontro valido per la 16ª giornata di Liga. Al Camp Nou - dove i blaugrana sono rientrati il 22 novembre dopo 909 giorni di alloggio al Montjuic - gli uomini di Hansi Flick centrando la 7ª vittoria in campionato. Un risultato che porta la doppia firma di Raphinha (70', 86') e che consente ai campioni di Spagna in carica di consolidare il comando della classifica con 43 punti e un vantaggio di 7 lunghezze dal Real Madrid, che domenica 14 affronterà l'Alaves in trasferta. La prossima giornata, il Barcellona - già reduce dal ritrovato successo in Champions contro l'Eintracht - scenderà sul campo del Villarreal all'appuntamento del 21 dicembre. Prima però, i sedicesimi di Coppa del Re contro il Guadalajara previsti per martedì 16.