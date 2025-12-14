Tuttosport.com
Rodrygo salva Xabi Alonso! Il Real torna a vincere e il tecnico respira

Le Merengues soffrono ma battono l'Alaves interrompendo il momento negativo. Poker del Siviglia mentre rinviata la partita del Villarreal
2 min
Real Madrid
Rodrygo salva Xabi Alonso! Il Real torna a vincere e il tecnico respira © APS

ALAVES (Spagna) - Il Real Madrid rialza la testa e Xabi Alonso torna a respirare. Dopo la sconfitta in Liga con il Celta e quella in Champions League contro il Manchester City (entrambe arrivate tra le mura del Bernabeu), i Blancos tornano al successo nei paesi baschi battendo per 2-1 l'Alaves. Al gol di Mbappé (24') risponde l'appea entrato Vicente (69'). A scacciare gli spauracchi del pareggio ci pensa Vinicius Jr che con una grande azione derve u assist al bacio per Rodrygo che non può sbagliare per il 2-1 al 76'. Tre punti d'oro per il Real che resta a contatto del Barcellona (-4) e difende il suo 2° posto.

Poker del Siviglia. Bene il Celta

Nelle altre partite della domenica poker del Siviglia contro il Real Oviedo per 4-0 con due reti per tempo. Nella prima frazione a segno Adams e Sow; nella ripresa i sigilli di Mendy e di Ejuke. Negli ospiti espulso nel finale Carmo, che ha rimediato due gialli fra l'82. Mentre il Celta Vigo conquista il secondo successo consecutivo battendo nello scontro diretto l'Athletic Bilbao per 2-0 grazie ai gol di Swedberg al 48' e di El Abdellaoui al 55'. Con questa vittoria il Celta si porta a -1 (23 a 22 punti) proprio dal Bilabo e -2 dal Betis 6° (che però ha 2 gare da recuperare).

Rinviata Levante-Villarreal

Rinviata a data da destinarsi la partita fra Levante e Villarreal, in programma inizialmente per oggi alle 18.30 per la 16esima giornata di Liga. La decisione è stata presa alla luce dell'allerta rossa per il rischio di piogge torrenziali e inondazioni nella regione di Valencia, tanto che sia la protezione civile che la sindaca María José Catalá si erano rivolti a Javier Tebas, presidente della Liga, per far spostare la gara. Alla fine, in mattinata, si è optato per il rinvio. La partita dovrebbe essere recuperata il 7 gennaio, nella settimana dedicata alla Supercoppa Spagnola. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

