 Laporta contro Florentino Perez, il Barça replica al Real Madrid: "Sono malati di Barcelonitis acuta..."

Il caso Negreira continua a tenere banco in Spagna, con Florentino Pérez pronto ad arrivare fino in fondo. Il Real Madrid, del resto, si era già presentato come parte lesa nel procedimento, ma è stata la recente svolta del Barcellona sulla Superlega, con Joan Laporta che ha fatto un passo indietro, a spingere Don Florentino, restato oramai solo, a rompere gli indugi: “Il Real Madrid non starà zitto davanti a quello che è lo scandalo più grave della storia del calcio”. Parole alle quali Laporta, poche ore prima della partita di Coppa del Rey del Barça sul campo del Guadalajara (2-0 dei blaugrana griffato Christensen-Rashford), ha replicato con ironia: “Il loro atteggiamento nei nostri confronti è cambiato perché un anno fa c’erano certe coincidenze su un progetto che, però, non ha dato frutti e abbiamo deciso di cercare un accordo con la Uefa per il bene del calcio europeo. Altri, invece, sembrano non volerlo. La loro è una malattia, barcelonitis acuta. Parlano di questo tema per distogliere l’attenzione da quello che non gli riesce in campo”. E così, la Copa del Rey si ritrova a fare da sfondo al ritorno al centro del dibattito del caso Negreira. Prova ne sia che anche Xabi Alonso ha sfruttato la conferenza stampa della vigilia della gara che vedrà impegnato, stasera, il Real in casa del Talavera, per rendere nota la sua fedeltà alla linea presidenziale: “Di errori arbitrali ce ne sono ovunque, ma qui c’è un caso che deve essere indagato. All’estero si sorprendono che non ci siano state conseguenze né responsabilità”.