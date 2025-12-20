Bellingham-Mbappé, il Real stende il Siviglia e mette pressione al Barcellona

MADRID (Spagna) - Grazie al gol di Bellingham su assist di Rodrygo dopo 38' e il sigillo finale di Mbappé su calcio di rigore all'86', il Real Madrid di Xabi Alonso - che lancia l'ex Juve Huijsen dal 1' al centro della difesa - si impone 2-0 contro il Siviglia, in inferiorità numerica dal 68' per l'espulsione di Marcao. Con questo successo le merengues si portano a 42 punti, provvisoriamente a -1 dal Barcellona capolista della Liga, che ha però una gara in meno.

Budimir trascina l'Osasuna

L'ex Crotone e Sampdoria Budimir trascina l'Osasuna - al 72' e all'81' su rigore - l'Osasuna contro il Deportivo Alaves: di Garcia al 93' la rete del definitivo 3-0. Termina invece 1-1 la sfida tra Levante e Real Sociedad: ospiti avanti con Kubo nel recupero del primo tempo, pareggio dei padroni di casa col penalty di Dela al 94'. Chiude il quadro lo 0-0 tra Oviedo e Celta Vigo.