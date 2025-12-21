Tuttosport.com
Veiga espulso, il Barcellona non ha pietà del Villarreal e scappa a +4 sul Real

Gli azulgrana allungano ad 8 la striscia di vittorie filate vincendo anche all'Estadio de la Ceramica per 2-0. L'Atletico di Simeone ringrazia e sale al 3° posto
2 min
Barcellonaatletico madrid
Veiga espulso, il Barcellona non ha pietà del Villarreal e scappa a +4 sul Real © EPA

VILLARREAL (Spagna) - Il Barcellona risponde al Real Madrid vincendo il big match a Villarreal per 2-0 per l'8ª vittoria consecutiva ne LaLiga mantenendo a distanza i Blancos (46 punti a 42). Azulgrana subito in vantaggio dopo 12' con il rigore trasformato da Raphinha che 4 minuti dopo colpisce la traversa. A complicare la partita del Villarreal anche l'espulsione dell'ex Juventus Veiga al 39', Lamine Yamal manda i titoli di coda al 63' risolvendo con il mancino una carambola dentro l'area. Il fuoriclasse spagnolo che dopo il gol, in risposta ai fischi dei tifosi del Submarino Amarillo, ha replicato mimando il gesto del fischio.

Simeone vince, sale 3° ma è ansia per Nico Gonzalez

Nella prima patita della giornata l'Atletico Madrid centra il secondo successo consecutivo espugnando Girona 3-0 con le reti di Koke (13'), Gallagher (38') e Griezman (92') su assist di Raspadori. Colchoneros che, grazie alla vittoria del Barça, salgono al 3° posto ai danni del Villarreal (37 punti a 35) ma sono in ansia per le condizioni di Nico Gonzalez costretto a lasciare la partita al 25'.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

