Lewandowski, messaggio al Barça: "Rinnovo non è priorità, voglio il Mondiale con la Polonia"

L'attaccante blaugrana parla del suo futuro in Catalogna, ma prima vuole conquistare un posto per Stati Uniti, Messico e Canada
2 min
Lewandowski, messaggio al Barça: "Rinnovo non è priorità, voglio il Mondiale con la Polonia"

Trentasette anni, ma con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di gol, di vincere e di incidere che ne hanno contraddistinto una carriera straordinaria. Robert Lewandowski, in un'intervista rilasciata sul canale Youtube del giornalista polacco Bogdan Rymanowski e ripresa dai siti catalani, parla del suo futuro e di un contratto che scade il 30 dicembre ma che non gli toglie il sonno.

Gli obiettivi di Lewandowski

"C'è ancora tempo per prendere le decisioni giuste, non avverto alcuna pressione né penso ora a quale strada percorrere - spiega il centravanti del Barcellona -. Non parlo con l'allenatore del possibile interesse di altri club, né all'ingaggio da ridurre, la mia decisione non dipenderà da questo ma da quel che vorrà fare il club, dal piano tecnico di Flick e dal ruolo che pensa di assegnarmi, ma ovviamente conterà anche quel che io riterrò possa essere la migliore soluzione per me. Io ho ancora tanti obiettivi, penso alla qualificazione al Mondiale con la mia Polonia, a vincere la Liga e la Champions, so che sono nella tappa finale della mia carriera ma continuo ad avere grandi ambizioni. Nel calcio la cosa più difficile non è arrivare al top, ma mantenersi sempre a certi livelli".

