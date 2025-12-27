Lewandowski, messaggio al Barça: "Rinnovo non è priorità, voglio il Mondiale con la Polonia"

Trentasette anni, ma con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di gol, di vincere e di incidere che ne hanno contraddistinto una carriera straordinaria. Robert Lewandowski, in un'intervista rilasciata sul canale Youtube del giornalista polacco Bogdan Rymanowski e ripresa dai siti catalani, parla del suo futuro e di un contratto che scade il 30 dicembre ma che non gli toglie il sonno.