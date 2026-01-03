Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Olmo e Lewandowski al fotofinish: il Barcellona si prende il derby e allunga in vetta

Due gol nel finale di partita regalano agli azulgrana la vittoria contro l'Espanyol. Vince il Villarreal, pari Athletic Bilbao
2 min
Olmo e Lewandowski al fotofinish: il Barcellona si prende il derby e allunga in vetta© Getty Images

Il diciannovesimo turno di Liga vede protagonista il Barcellona: la squadra di Hansi Flick piega 2-0 l’Espanyol in trasferta nel derby catalano e allunga in vetta alla classifica. Grazie ai gol al fotofinish di Dani Olmo (86’) e Lewandowski (90’), entrambi su assist di Fermin Lopez, i Blaugrana volano momentaneamente a +7 sul Real Madrid, impegnato domani contro il Betis.

Vince il Villarreal, pari Athletic

Successo esterno per 3-1 per il Villarreal sul campo dell'Elche. A decidere il match le reti di Moleiro, Mikautadze e Pedraza, inutile per i padroni di casa il gol messo a segno da Neto. Con questa vittoria il Villarreal sale a 38 punti in classifica, mentre l'Elche resta fermo a quota 22. Due le partite giocate nel pomeriggio valida per la 18/a giornata della Liga spagnola. Il Celta Vigo supera con un netto 4-1 il Valencia grazie a una doppietta di Iglesias. Celta settimo in classifica con 26 punti. Nell'altra gara pomeridiana, pareggio per 1-1 tra Osasuna e Athletic Bilbao.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS