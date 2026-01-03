Olmo e Lewandowski al fotofinish: il Barcellona si prende il derby e allunga in vetta

Il diciannovesimo turno di Liga vede protagonista il Barcellona: la squadra di Hansi Flick piega 2-0 l’Espanyol in trasferta nel derby catalano e allunga in vetta alla classifica. Grazie ai gol al fotofinish di Dani Olmo (86’) e Lewandowski (90’), entrambi su assist di Fermin Lopez, i Blaugrana volano momentaneamente a +7 sul Real Madrid, impegnato domani contro il Betis.
Vince il Villarreal, pari Athletic
Successo esterno per 3-1 per il Villarreal sul campo dell'Elche. A decidere il match le reti di Moleiro, Mikautadze e Pedraza, inutile per i padroni di casa il gol messo a segno da Neto. Con questa vittoria il Villarreal sale a 38 punti in classifica, mentre l'Elche resta fermo a quota 22. Due le partite giocate nel pomeriggio valida per la 18/a giornata della Liga spagnola. Il Celta Vigo supera con un netto 4-1 il Valencia grazie a una doppietta di Iglesias. Celta settimo in classifica con 26 punti. Nell'altra gara pomeridiana, pareggio per 1-1 tra Osasuna e Athletic Bilbao.