Il Real Madrid demolisce il Betis Siviglia al 'Bernabeu'. I Blancos hanno dovuto fare i conti con l'assenza di Mbappé , indisponibile per un problema al ginocchio che l'ha tenuto fuori dal match odierno. A sostituirlo è stato il giovanissimo centravanti Gonzalo Garcia , classe 2004 che non ha affatto sentito il peso dell'attacco madrileno. Gli uomini di Xabi Alonso si sono imposti sul Betis col punteggio di 5-1 e a prendersi la scena è stato proprio il numero 9. È lui a sbloccare il match al 20', regalando il vantaggio ai suoi compagni di squadra. Nel secondo tempo dilaga il talento del Real, siglando la doppietta personale al 50', che si trasformerà in tripletta negli ultimi minuti di partita. Real che si porta a 45 punti in classifica, a quattro lunghezze dal Barcellona in vetta alla Liga.

Quel gol alla Juve e il corteggiamento bianconero. Ma...

Galeotto fu quel gol siglato dal giovane centravanti dei Blancos al Mondiale per Club in estate contro i bianconeri. Da lì l'amore per Gonzalo - non Higuain - alla Continassa è sbocciato ufficialmente. L'interesse della Juventus per Garcia è ormai noto da tempo, con i bianconeri che sono alla ricerca di un vice-Yildiz. La tripletta siglata nella gara contro il Betis cambia, inevitabilmente, le carte in tavola, con il futuro dell'attaccante spagnolo che prima non trovava spazio e ora si tinge sempre più dei colori del Real. Il classe 2004 ha esordito in prima squadra nella stagione 2023/2024, disputando l'anno successivo al Real Madrid Castilla - seconda squadra dei Blancos -, con cui ha collezionato 25 gol in 36 partite. In Spagna i tifosi stravedono già per il piccolo Gonzalo, sperando di poterlo vedere presto nell'undici titolare di Xabi Alonso, al fianco di Vinicius e Mbappé.

Levante, che vittoria contro il Siviglia

Netta vittoria per 3-0 del Levante nella diciottesima giornata della Liga sul campo del Siviglia. A decidere la sfida le reti di Losada, Espi e Alvarez. Nel finale rigore fallito dai padroni di casa con Romero. Con questo successo il Levante lascia l'ultimo posto in classifica portandosi a quota 13 punti, in attesa della sfida del Real Oviedo, impegnato sul campo dell'Alaves. Il Levante affronterà l'Espanyol nel prossimo match, coinvolto ampiamente nella corsa all'Europa.