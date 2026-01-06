Atletico, Raspadori convocato per la Supercoppa. Real: confermata l’assenza di Mbappé per infortunio

Manca sempre meno all'inizio della Supercoppa di Spagna , che avrà luogo a Gedda dal 7 all'11 gennaio allo stadio 'King Abdullah Sports City'. A prendere parte alla competizione saranno Real Madrid , Barcellona , Atletico Madrid ed Athletic Bilbao . Il match inaugurale di questa competizione sarà quello tra i blaugrana - freschi dell'ingaggio dell'ex Juve ed Inter Cancelo - ed il Bilbao dell'ex Torino Berenguer, in programma il 7 gennaio alle ore 20:00. Il Real Madrid di Xabi Alonso scenderà, invece, in campo l'8 gennaio, con il calcio d'inizio previsto sempre alle 20:00. I Blancos dovranno, però, fare a meno del loro fuoriclasse: Kyilian Mbappé non prenderà parte al match , a causa di un infortunio muscolare, più precisamente una distorsione al ginocchio sinistro che non permetterà al tecnico spagnolo di poter fare affidamento sulla stella francese, già assente nel match casalingo vinto dal Real contro il Betis, in cui a prendersi la scena è stato il giovanissimo Gonzalo Garcia con una tripletta . Mbappé, ad ogni modo, non riuscirà a disputare nemmeno un'eventuale finale dei Blancos.

Raspadori affronta il Real. E la Roma...

Ad affrontare il Real Madrid sarà l'Atletico Madrid di Simeone e Raspadori. L'ex attaccante di Sassuolo e Napoli è da tempo finito nel mirino della Roma di Gasperini, ma nonostante ciò l'azzurro prenderà parte alla gara contro i Blancos. Nessun colpo di scena nella vicenda di mercato che coinvolge Giacomo Raspadori e l’Atletico Madrid, con il club che ha normalmente convocato il calciatore. Dall'altra parte c'è la Roma di Gasperini, con il tecnico che inizia ad avere fretta di chiudere per l'ex Sassuolo, soprattutto considerando le condizioni attuali di un reparto offensivo in netta difficoltà dal punto di vista realizzativo. Su Raspadori si aggira anche l'interesse della Lazio di Sarri, ma Massara farà il possibile per assicurare all'ex tecnico dell'Atalanta il suo nuovo attaccante e mettere a tacere le voci di qualche frizione avventua con Gasperini.