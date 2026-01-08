Il Real Madrid stende l'Atletico nel derby: sarà Clasico con il Barcellona in finale di Supercoppa

Il Real Madrid non fallisce l'esordio in questa edizione della Supercoppa di Spagna a Jeddah al 'King Abdullah Sports City' e conquista una vittoria fondamentale nel derby contro l' Atletico Madrid di Simeone. I Blancos conquistano l'accesso in finale contro il Barcellona, uscito vincitore dalla gara andata in scena ieri contro l'Athletic Bilbao, con il rotondo punteggio di 5-0. La finale di Supercoppa di Spagna sarà, quindi, il Clàsico tra la squadra di Xabi Alonso e quella di Hansi Flick. Il primo tempo si è aperto col rapido vantaggio del Real Madrid, con Valverde che ha siglato la prima rete del match al 2'. Il raddoppio dei Blancos arriva alla ripresa, al 55', con Rodrygo, proprio su assist del centrocampista uruguaiano. Tre minuti più tardi l'Atletico Madrid accorcia le distanze con Sorloth, ma l'esito del match resta questo: Real in finale, Atletico fuori dalla Supercoppa.

Supercoppa, in finale sarà Clàsico

In finale di Supercoppa di Spagna ad affrontarsi saranno Real Madrid e Barcellona, dando vita ad un Clàsico che varrà un trofeo molto importante. I blaugrana hanno travolto il Bilbao con cinque reti, siglate da Ferran Torres, Fermin Lopez, Bardghij e la doppietta di Raphinha. Questa sera a festeggiare, invece, sono stati i Blancos con le reti di Valverde e Rodrygo. Nulla hanno potuto gli uomini di Simeone con la rete di Sorloth, che salutano ufficialmente la competizione.