Raphinha infermabile, Vinicius show non basta e Real ko. Al Barcellona Clasico e Supercoppa!

Il Barcellona trionfa a Gedda! Gli uomini di Hansi Flick si aggiudicano il Clasico di Supercoppa contro il Real Madrid di Xabi Alonso, imponendosi con il finale di 3-2. Un risultato che oltre a valere la difesa del titolo, aggiunge in bacheca il 16º titolo della competizione. Cala così il sipario sulla 4ª finale consecutiva tra Barça e Real - tutte del formato a 4 introdotto nel 2020 - 3 delle quali vinte dalla formazione catalana. Alla Città dello sport di Gedda, la prima frazione di gioco si decide quasi interamente nel recupero. Al vantaggio di Raphinha al 36' segue il pareggio di Vinicius, che al 47' rompe un digiuno lungo 19 partite finalizzando una splendida azione individuale in area. Poi, il nuovo vantaggio blaugrana firmato da Lewandowski al 49' e la pronta risposta di Garcia al 9' di recupero. A decidere l'incontro è allora la doppietta di Raphinha completata al 73' con la complicità della deviazione di Asencio. Nel finale, espulso De Jong (91') per l'intervento su Mbappé, subentrato a sua volta al 76' minuto.