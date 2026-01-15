Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Arbeloa fa subito flop, Real Madrid fatto fuori in Coppa del Re da una squadra di B!

Comincia male l'avventura del nuovo allenatore dei Blancos sconfitto dall'Albacete agli ottavi della competizione
1 min
Real MadridArbeloa

ALBACETE (Spagna) - Il Real Madrid è stato eliminato (3-2) negli ottavi di finale di Coppa del Re dall'Albacete, club di seconda divisione, nella prima partita del nuovo allenatore Alvaro Arbeloa, insediatosi lunedì. Il Real Madrid è stato surclassato dagli avversari, 17esimi in classifica nella Liga 2. Dopo il botta e risposta nel primo tempo con le firme di Villar e Mastantuono, nella ripresa la doppietta di Betancor, autore del gol vittoria al 94' spalanca la strada dei quarti di finale all'Albacete. Inutile per la Casa Blanca la rete del momentaneo 2-2 di Garcia al 92'.
Arbeloa - ex terzino destro del Real, già allenatore della squadra riserve - ha sostituito il suo ex compagno di squadra Xabi Alonso come allenatore della prima squadra, dopo che quest'ultimo era stato esonerato il giorno dopo la sconfitta in Supercoppa contro il Barcellona, arrivata con lo stesso punteggio di oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS