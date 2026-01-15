Arbeloa fa subito flop, Real Madrid fatto fuori in Coppa del Re da una squadra di B!

ALBACETE (Spagna) - Il Real Madrid è stato eliminato (3-2) negli ottavi di finale di Coppa del Re dall'Albacete, club di seconda divisione, nella prima partita del nuovo allenatore Alvaro Arbeloa, insediatosi lunedì. Il Real Madrid è stato surclassato dagli avversari, 17esimi in classifica nella Liga 2. Dopo il botta e risposta nel primo tempo con le firme di Villar e Mastantuono, nella ripresa la doppietta di Betancor, autore del gol vittoria al 94' spalanca la strada dei quarti di finale all'Albacete. Inutile per la Casa Blanca la rete del momentaneo 2-2 di Garcia al 92'.

Arbeloa - ex terzino destro del Real, già allenatore della squadra riserve - ha sostituito il suo ex compagno di squadra Xabi Alonso come allenatore della prima squadra, dopo che quest'ultimo era stato esonerato il giorno dopo la sconfitta in Supercoppa contro il Barcellona, arrivata con lo stesso punteggio di oggi.