Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Coppa del Re, Barcellona e Valencia ai quarti di finale: in rete anche Yamal

I blaugrana fanno fuori il Racing Santander per 2-0, segna anche Ferran Torres. I valenciani regolano con lo stesso punteggio il Burgos
1 min
Coppa del Re, Barcellona e Valencia ai quarti di finale: in rete anche Yamal© Getty Images
Valencia e Barcellona ai quarti di finale di Coppa del Re. Entrambe le squadre vincono 2-0 in trasferta e sui campi di due formazioni della Liga 2, la serie B spagnola. I valenciani si sono imposti in casa del Burgos, grazie alle reti di Rubo, al 10°, e di Umar Sadiq (ex Roma, Torino, Bologna e Perugia), al 50°. Il Barcellona di Flick, invece, si aggiudica il match (iniziato con 15 minuti di ritardo) in casa del Racing Santander, capolista della Liga 2, con i gol di Ferran Torres, al 66°, e Lamine Yamal al 95°.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS