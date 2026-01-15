Coppa del Re, Barcellona e Valencia ai quarti di finale: in rete anche Yamal

Valencia e Barcellona ai quarti di finale di Coppa del Re. Entrambe le squadre vincono 2-0 in trasferta e sui campi di due formazioni della Liga 2, la serie B spagnola. I valenciani si sono imposti in casa del Burgos, grazie alle reti di Rubo, al 10°, e di Umar Sadiq (ex Roma, Torino, Bologna e Perugia), al 50°. Il Barcellona di Flick, invece, si aggiudica il match (iniziato con 15 minuti di ritardo) in casa del Racing Santander, capolista della Liga 2, con i gol di Ferran Torres, al 66°, e Lamine Yamal al 95°.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di Liga