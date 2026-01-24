Tuttosport.com
Real Madrid torna capolista, decide Mbappé: Villarreal ko. Vince anche il Valencia

Le Merengues superano momentaneamente in classifica il Barcellona grazie alla doppietta del francese. Vittorie per Siviglia, Valencia e Osasuna
2 min
Real Madrid torna capolista, decide Mbappé: Villarreal ko. Vince anche il Valencia© Getty Images

Nella 21esima giornata della Liga spagnola, il Real Madrid batte in trasferta il Villarreal e si riprende la testa della classifica in attesa del match del Barcellona. La punta francese porta avanti le Merengues al 47' per poi raddoppiare su rigore in pieno recupero. Importante vittoria per il Siviglia che batte 2-1 in casa l'Athletic Bilbao. In gol Peque e Adams (su rigore), il tutto dopo l'iniziale vantaggio degli ospiti con Navarro. Con questo successo il Siviglia si porta a 24 punti in classifica raggiungendo proprio il Bilbao.

Vincono Osasuna e Valencia

Vola l'Osasuna di Alessio Lisci, che vince sul campo del Rayo Vallecano 3-1. L'ex Samp e Crotone Budimir la sblocca al 29', pareggia Ciss al 59' ma nel recupero la squadra del tecnico italiano affonda il colpo con l'uno-due firmato da Victor Munoz (91') e Osambela (94'), centrando la seconda vittoria consecutiva. Un rigore al 94' di Ramazani regala una vittoria preziosa in chiave salvezza al Valencia, che al Mestalla piega 3-2 l'Espanyol. La squadra di Corberan va per due volte in vantaggio, prima con Hugo Duro al 15' e poi con Comert al 59', ma Terrats (55') e l'autorete di Copete (80') permettono ai catalani di acciuffare il pari prima del fallo di Ruben Sanchez su Beltran che regala al Valencia il penalty della vittoria, la seconda di fila che vale anche il +4 sulla zona retrocessione. Per i catalani è crisi: un solo punto nelle ultime 4 gare e corsa all'Europa che si complica.

