Il Barcellona risponde al Real Madrid e torna in vetta alla Liga. Simeone resta in scia

I blaugrana piegano 3-0 l'Oviedo e si riprendono il primo posto in classifica. Tris anche dell'Atletico Madrid sul Maiorca
2 min
Il Barcellona risponde al Real Madrid e torna in vetta alla Liga. Simeone resta in scia © Getty Images

Cambia nuovamente la capolista in Liga. Con il successo ottenuto contro il Villarreal il Real Madrid aveva infatti superato momentaneamente il Barcellona che, però, si è messo alle spalle il ko contro la Real Sociedad (2-1) battendo con un netto 3-0 l'Oviedo. Al Camp Nou la sfida si decide nella ripresa, con i padroni di casa che archiviano la praticano nel giro di cinque minuti, tra il 52' e il 57': Dani Olmo stappa la lattina mentre Raphinha mette in cassaforte il risultato. Al 73' c'è gloria anche per Lamine Yamal che fissa così il punteggio finale e porta i catalani di Hansi Flick a quota 52 in classifica, a +1 sui Blancos. 

Alaves-Betis Siviglia: tabellino e statistiche

Atletico Madrid, tris al Maiorca

Resta in scia l'Atletico Madrid del Cholo Simeone che con 44 punti, a 17 gare dalla fine, spera di poter ancora impensierire le rivali nella lotta per il titolo. I Colchoneros rifilano un roboante 3-0 al Maiorca. Al Wanda Metropolitano la sblocca Sorloth al 22', poi nella ripresa l'autogol di Lopez al 75' e la rete finale di Almada all'87' rendono il passivo ancor più pesante per gli ospiti.

Real Sociedad-Celta Vigo: tabellino e statistiche

 

Tutte le news di Liga

