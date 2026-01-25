Il Barcellona risponde al Real Madrid e torna in vetta alla Liga. Simeone resta in scia

Cambia nuovamente la capolista in Liga. Con il successo ottenuto contro il Villarreal il Real Madrid aveva infatti superato momentaneamente il Barcellona che, però, si è messo alle spalle il ko contro la Real Sociedad (2-1) battendo con un netto 3-0 l'Oviedo. Al Camp Nou la sfida si decide nella ripresa, con i padroni di casa che archiviano la praticano nel giro di cinque minuti, tra il 52' e il 57': Dani Olmo stappa la lattina mentre Raphinha mette in cassaforte il risultato. Al 73' c'è gloria anche per Lamine Yamal che fissa così il punteggio finale e porta i catalani di Hansi Flick a quota 52 in classifica, a +1 sui Blancos.