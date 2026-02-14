Vinicius trascina il Real Madrid, travolta la Real Sociedad: +2 sul Barcellona. Crolla il Villarreal

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid travolge 4-1 la Real Sociedad e, in attesa del Barcellona, provvisoriamente scavalcato di una lunghezza, torna in testa alla classifica di Liga a quota 60 punti conquistati in 24 partite. Al Santiago Bernabeu, sblocca il risultato Garcia dopo 5' poi, dopo il pareggio di Oyarzabal su rigore al 21', si scatena Vinicius Junior, anche lui, in entrambe le occasioni - al 25' e al 48' - dagli undici metri. In mezzo, il momentaneo tris di Valverde al 31'.
Tutti i risultati
Il Getafe batte 2-1 il Villarreal quarto in classifica: uno-due di Arambarri (41') e Satriano (53'), poi accorcia Mikautadze al 76'. Il Siviglia, in dieci dal 16' per l'espulsione di Sanchez, non va oltre l'1-1 interno con il Deportivo Alaves: al vantaggio di Sow al 42' risponde Martinez al 60'. Chiude il quadro il 2-2 tra Espanyol e Celta Vigo.