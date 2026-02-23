Guerra interna al Barcellona, un socio lancia gravissime accuse a Laporta: "È tutto falso"

Non è tardata la risposta del diretto interessato Joan Laporta : "Si tratta di una strategia legale e mediatica per danneggiare i miei interessi e ciò che rappresento a livello elettorale. Da tempo stanno cercando di indebolire e macchiare questo processo elettorale e il Barça. Queste calunnie riceveranno la dovuta risposta. È tipico di questa strategia: diffamano le persone da molto tempo, e alcune cose rimangono impresse. Non possiamo rendere pubblici certi contratti. La trasparenza ha i suoi limiti, e questi limiti fanno parte della strategia del club. Non sappiamo ancora chi ha sporto denuncia né quanto sia costata. Ho visto il servizio giornalistico. È tutto fatto con l'intento di causare danni e diffamazione". È poi arrivato anche il comunicato ufficiale del Barcellona.

Il comunicato del Barcellona

Di seguito il comunicato pubblicato dal Barcellona:

1. In data 15 gennaio 2026, alcuni giornalisti di due media e di un'organizzazione denominata ORGANIZED CRIME & CORRUPTION REPORTING PROJECT (OCCRP) si sono messi in contatto con il Club per verificare informazioni e presunti documenti che avrebbero dimostrato o sarebbero la base dei fatti che oggi appaiono nella notizia pubblicata.

2. In conformità con le procedure interne del Club, le informazioni fornite sono state analizzate preliminarmente per valutarne la plausibilità, la coerenza e la credibilità, effettuando opportune verifiche interne ed esterne. A seguito di tale analisi, si è potuto constatare che le informazioni erano inverosimili e sfuggenti alla realtà, e che si basavano, presumibilmente, su documentazione falsa o gravemente manipolata, e così il Club, in data 19 gennaio, ha debitamente risposto a questa organizzazione e ai giornalisti indicando espressamente che le informazioni che volevano verificare erano totalmente ed assolutamente false e che i documenti su cui sostenevano di basarsi (senza averli visti), dovevano certamente essere falsi e/o manipolati.

3. Inoltre, il Club ha ringraziato i giornalisti per aver verificato le informazioni, mentre ha chiesto loro, essendo a conoscenza di questa circostanza, di astenersi dal pubblicare una notizia in quanto radicalmente falsa.

4. Il Club è a conoscenza del fatto che questa falsa informazione è stata offerta a numerosi mezzi di comunicazione dello Stato. Nessuno di loro l'ha pubblicata dato che tutti hanno evidenziato chiari indizi di falsità.

5. Il Club non conosce i dettagli della denuncia presentata a cui fa riferimento la notizia in questione, anche se i dettagli che vengono pubblicati corrispondono alle informazioni che il Club ha espressamente smentito in data 19 gennaio 2026.

6. Se l'identità dei fatti è confermata, il Club:

• Avvierà immediatamente le azioni legali opportune contro il/i socio/i in questione per falsa denuncia, falsità documentale, calunnia e qualsiasi altra cosa pertinente alla luce della denuncia.

• Solleciterà la commissione disciplinare del club ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti del/dei socio/i in questione, chiedendo che siano adottate le misure disciplinari più severe nei loro confronti, indipendentemente dal fatto che il reclamo venga accolto o meno.

• Studierà le azioni che saranno opportune contro il mezzo di comunicazione che ha pubblicato la notizia sapendo, in modo attendibile, che la denuncia si basa su informazioni e documentazione false e senza registrare la versione del Club su questi fatti, che è stata ricevuta tempestivamente.

• Agirà con totale fermezza e risolutezza contro i mezzi di comunicazione e/o contro gli individui che danno per certo un'informazione che risulta totalmente falsa.

7. Il Club chiede che, sempre, ma soprattutto durante la procedura elettorale in corso, i mezzi di comunicazione contrastino con il Club le informazioni che possono influenzare negativamente sia l'immagine del Club che quella dei suoi candidati prima di pubblicarle, astenersi dal pubblicare informazioni su fatti che sanno essere falsi.