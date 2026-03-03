Flop all’Inter, ora zittisce il Bernabeu: chi è l’attaccante che ha condannato il Real Madrid

Satriano manda ko il Real Madrid

Siamo al 39' del primo tempo, azione avanzata del Getafe: la palla è in area, sponda aerea di Arambarri. La sfera arriva a Satriano che lascia partire un destro al volo potentissimo: palla che si alza e finisce sotto la traversa, trovando una traiettoria imprendibile per Courtois. Ospiti in vantaggio alla fine della prima frazione, un vantaggio che riuscirà a difendere fino al triplice fischio. Nel finale c'è anche spazio per un doppio cartellino rosso: Mastantuono nel Real (per frasi rivolte all'arbitro) e Liso nel Getafe (allontana la palla e riceve il secondo giallo). L'eroe di giornata è dunque Satriano, che vanta un lungo passato all'Inter ma che in Italia non ha giocato soltanto con i nerazzurri.

Gli inizi e l'arrivo all'Inter

Attaccante classe 2001 di Montevideo con origini anche italiane (precisamente di Tito in Basilicata), muove i primi passi nelle giovanili del Nacional, giocando anche alcune amichevoli con la prima squadra. Nel 2020 arriva la chiamata dell'Inter, che lo acquista a gennaio a titolo definitivo. In quella metà stagione, aggregato alla Primavera, 6 gare totali e 1 gol. Nel campionato successivo si mette in mostra con 14 reti in 30 apparizioni, venendo inserito anche nella top 11 della stagione.

Con Antonio Conte viene convocato diverse volte con la prima squadra nerazzurra, ma è l'anno successivo con Simone Inzaghi che trova il debutto con l'Inter dei grandi: il 21 agosto 2021, nel 4-0 al Genoa, prende il posto ad Hakan Calhanoglu. Nel gennaio successivo, pur senza scendere in campo, vince il suo primo trofeo: la Supercoppa Italiana, con il successo arrivato per 2-1 sulla Juve.