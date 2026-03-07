Doppietta Nico Gonzalez, l'Atletico liquida la Real Sociedad. Al Barcellona basta Yamal

Vittoria per 3-2 per l'Atletico Madrid in casa, contro la Real Sociedad. A decidere la sfida, che ha visto in campo per tutto il match l'azzurro Ruggeri, le reti di Sorloth e dell'ex Fiorentina e Juventus Nico Gonzalez, autore di una doppietta. Inutili per gli ospiti i guizzi di Soler e Oyarzabal. Con questo successo i Colchoneros si portano a 54 punti in classifica, mentre la Real Sociedad resta ferma a quota 35. Al Barcellona basta la firma del solito Lamine Yamal che, su assist di Pedri al 68°, liquida in trasferta l'Athletic Bilbao nel match terminato 1-0 per i blaugrana che tornano a +4 sul Real Madrid in vetta alla Liga.
Doppio Muriqi non basta al Maiorca
Pari interno in rimonta per l'Osasuna contro il Maiorca nel match terminato col punteggio di 2-2. Ospiti avanti di due reti con una doppietta di Muriqi, poi arrivano due rossi, uno per parte: espulso Virgili nel Maiorca e Garcia nell'Osasuna. Ma nonostante ciò i padroni di casa reagiscono e nei minuti finali trovano due gol con Barja e Budimir. Con questo pareggio l'Osasuna si porta a 34 punti, mentre il Maiorca sale a quota 25. Pareggio per 1-1 tra Levante e Girona: padroni di casa avanti con Espi al 50', ma nove minuti dopo restano in dieci per un rosso a Olasagasti. Al 94', poi, arriva il guizzo degli ospiti che trovano il pari con Roca. Con questo pareggio il Girona si porta a 31 punti, mentre il Levante sale a quota 22.