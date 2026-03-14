Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Huijsen mette la firma sul poker Real: Arbeloa a -1 dal Barcellona

L'ex Juve a segno insieme a Rudiger, Guler e il soltio Valverde: i blancos accorciano sulla vetta. All'Atletico basta Molina
2 min
Huijsen mette la firma sul poker Real: Arbeloa a -1 dal Barcellona© Getty Images

MADRID - Dopo il tris in Champions al City firmato Valverde e in attesa del ritorno a Manchester, il Real Madrid supera l'Elche nel 28° turno di Liga portandosi momentaneamente a -1 dal Barcellona. Al Bernabeu ci pensano Rudiger e ancora il centrocampista uruguaiano a firmare il doppio vantaggio prima dell'intervallo. Nella ripresa il tris lo realizza l'ex Juve Huijsen, un autogol di Moran permette agli ospiti di firmare il gol della bandiera per il 3-1 finale.

Atletico di misura, colpo Oviedo

Vittoria di misura per l'Atletico Madrid contro il Getafe. A decidere il match una rete messa a segno da Molina, poi nella ripresa arriva anche un rosso per gli ospiti ai danni di Abqar. Con questo successo i Colchoneros salgono a 57 punti in classifica, mentre il Getafe resta fermo a quota 35. Torna a vincere dopo un mese il Girona che batte 3-0 l'Athletic Bilbao al Montilivi. Hugo Rincon sblocca la gara dopo 4 giri di lancette, poi nella ripresa arrivano i sigilli di Ounahi ed Echeverri, col Girona che sale a quota 34 e si porta a una lunghezza dallo stesso Athletic, al secondo ko consecutivo. Colpo del Real Oviedo, ultimo nella classifica della Liga, che in casa batte il Valencia. A decidere la sfida un gol di Costas messo a segno al 30' del primo tempo. Con questa vittoria il Real Oviedo sale a 21 punti, mentre il Valencia resta fermo a quota 32

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS