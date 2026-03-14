Huijsen mette la firma sul poker Real: Arbeloa a -1 dal Barcellona

MADRID - Dopo il tris in Champions al City firmato Valverde e in attesa del ritorno a Manchester, il Real Madrid supera l'Elche nel 28° turno di Liga portandosi momentaneamente a -1 dal Barcellona. Al Bernabeu ci pensano Rudiger e ancora il centrocampista uruguaiano a firmare il doppio vantaggio prima dell'intervallo. Nella ripresa il tris lo realizza l'ex Juve Huijsen, un autogol di Moran permette agli ospiti di firmare il gol della bandiera per il 3-1 finale.
Atletico di misura, colpo Oviedo
Vittoria di misura per l'Atletico Madrid contro il Getafe. A decidere il match una rete messa a segno da Molina, poi nella ripresa arriva anche un rosso per gli ospiti ai danni di Abqar. Con questo successo i Colchoneros salgono a 57 punti in classifica, mentre il Getafe resta fermo a quota 35. Torna a vincere dopo un mese il Girona che batte 3-0 l'Athletic Bilbao al Montilivi. Hugo Rincon sblocca la gara dopo 4 giri di lancette, poi nella ripresa arrivano i sigilli di Ounahi ed Echeverri, col Girona che sale a quota 34 e si porta a una lunghezza dallo stesso Athletic, al secondo ko consecutivo. Colpo del Real Oviedo, ultimo nella classifica della Liga, che in casa batte il Valencia. A decidere la sfida un gol di Costas messo a segno al 30' del primo tempo. Con questa vittoria il Real Oviedo sale a 21 punti, mentre il Valencia resta fermo a quota 32