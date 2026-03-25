Bufera Real, rivelazione shock su Mbappé: “Errore gravissimo che poteva costargli la carriera”

Un errore che poteva costare la carriera a Kylian Mbappé! Questo è quello che è successo nelle ultime ore in casa Real Madrid, dove è scoppiata una vera e propria bomba mediatica, aprendo interrogativi pesanti sulla gestione medica del club spagnolo. A far scattare la polemica è stato il giornalista Daniel Riolo, che su RMC ha rivelato: "L'errore è stato enorme", spiegando che al giocatore sarebbe stato esaminato il ginocchio sbagliato al posto di quello infortunato. Mbappé, infatti, avrebbe continuato a giocare per diverse giornate con una diagnosi errata, correndo il rischio di aggravare seriamente l’infortunio che avrebbe potuto minare la sua carriera.