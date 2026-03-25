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Bufera Real, rivelazione shock su Mbappé: “Errore gravissimo che poteva costargli la carriera”

Il caso della punta francese ha scosso la Liga spagnola: ecco cosa c'è dietro alla bomba mediatica
2 min

Un errore che poteva costare la carriera a Kylian Mbappé! Questo è quello che è successo nelle ultime ore in casa Real Madrid, dove è scoppiata una vera e propria bomba mediatica, aprendo interrogativi pesanti sulla gestione medica del club spagnolo. A far scattare la polemica è stato il giornalista Daniel Riolo, che su RMC ha rivelato: "L'errore è stato enorme", spiegando che al giocatore sarebbe stato esaminato il ginocchio sbagliato al posto di quello infortunato. Mbappé, infatti, avrebbe continuato a giocare per diverse giornate con una diagnosi errata, correndo il rischio di aggravare seriamente l’infortunio che avrebbe potuto minare la sua carriera.

La scelta di Mbappé

I problemi persistenti al ginocchio hanno spinto il francese a chiedere una seconda opinione, dopo la versione data dallo staff medico del Real Madrid. Mbappé è tornato in patria e si è rivolto allo specialista Bertrand Sonnery-Cottet, decisione maturata dopo l’ennesimo stop culminato con la rinuncia a una sfida chiave di Champions League. Da qui è uscita fuori finalmente la verità grazie ad una diagnosi chiara e un percorso di recupero efficace. Le parole dello stesso Mbappé confermano ciò che è successo: "Non è stato un periodo facile, non ero felice".

 

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