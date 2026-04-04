Strepitosa vittoria del Maiorca, in casa, per 2-1 contro il Real Madrid nella 30esima giornata della Liga. Per i Blancos un ko pesante, arrivato dopo un mese dall'ultima volta, che potrebbe complicare ulteriormente la corsa al titolo. A decidere la sfida le reti di Morlanes e l'ex Lazio Muriqi. In mezzo il momentaneo pari del Real con Militao. Con questo successo il Maiorca si porta a 31 punti in classifica, mentre la formazione allenata da Arbeloa resta ferma a quota 69. Ne approfitta invece il Barcellona che, in trasferta, supera di misura l'Atletico Madrid grazie alle firme di Rashford e Lewandowski: per i padroni di casa in rete è andata Giuliano Simeone. Per i Colchoneros del Cholo la gara è stata compromessa in pieno recupero nel primo tempo a causa del rosso (doppio giallo) estratto a Nico Gonzalez.
Real Sociedad, pari del Betis
Successo per 2-0 della Real Sociedad in casa contro il Levente. A decidere il match le reti di Martin e Mendez. Con questa vittoria la Real Sociedad si porta a 41 punti in classifica, mentre il Levante resta penultimo a quota 26. Pari per 0-0 tra Real Betis e Espanyol, un risultato che accontenta parzialmente entrambe le squadre: il Real Betis si porta a 45 punti in classifica, mentre l'Espanyol sale a quota 38.