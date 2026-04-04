Strepitosa vittoria del Maiorca, in casa, per 2-1 contro il Real Madrid nella 30esima giornata della Liga. Per i Blancos un ko pesante, arrivato dopo un mese dall'ultima volta, che potrebbe complicare ulteriormente la corsa al titolo. A decidere la sfida le reti di Morlanes e l'ex Lazio Muriqi. In mezzo il momentaneo pari del Real con Militao. Con questo successo il Maiorca si porta a 31 punti in classifica, mentre la formazione allenata da Arbeloa resta ferma a quota 69. Ne approfitta invece il Barcellona che, in trasferta, supera di misura l'Atletico Madrid grazie alle firme di Rashford e Lewandowski: per i padroni di casa in rete è andata Giuliano Simeone. Per i Colchoneros del Cholo la gara è stata compromessa in pieno recupero nel primo tempo a causa del rosso (doppio giallo) estratto a Nico Gonzalez.