Arbeloa carica il Real: "Bayern ci metterà alla prova ma Bernabeu vivrà altra grande notte Champions"

MADRID (Spagna) - "Il Real Madrid tiene sempre testa alle grandi squadre. Il Bayern ci metterà alla prova ma sono sicuro che il Bernabéu vivrà un'altra grande notte di Champions come quella contro il City". Ostenta fiducia Alvaro Arbeloa alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions contro il Bayern. Con Mbappé rientrato a pieno ritmo ("Sa perfettamente cosa significa il Real Madrid, ha caratteristiche diverse rispetto a Brahim Díaz e sono felice di avere questo 'problema', per un allenatore è una fortuna avere una rosa così"), il tecnico del Real sa che "per vincere una partita bisogna fare molte cose bene, non solo una. Serviranno atteggiamento di squadra e il talento che abbiamo. Il Bernabéu sarà carico".
Il riscatto dopo il Maiorca
I Blancos arrivano dalla sconfitta in Liga contro il Maiorca ma è un passo falso che non condizionerà la partita di domani: "Qui non è permesso perdere. C'erano molti giocatori delusi, ma ho detto loro che non c'era tempo per piangersi addosso: dobbiamo concentrarci sul Bayern. Tutta la nostra energia è lì. Da questo confronto dipende il giudizio sul progetto? Non pensiamo minimamente a non passare il turno".
Obiettivo semifinale
Il tecnico spagnolo non vuole sentire parlare di scenari negativi o bilanci anticipati, puntando tutto sulla vittoria interna per ipotecare la qualificazione. "Capisco che dobbiate analizzare tutti gli scenari, ma per noi ce n'è solo uno: battere il Bayern Monaco. È quello che vogliamo ed è ciò in cui crediamo", ha concluso Arbeloa, ribadendo la determinazione di un gruppo che punta dritto alla conquista della coppa dalle grandi orecchie.