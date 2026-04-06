Arbeloa carica il Real: "Bayern ci metterà alla prova ma Bernabeu vivrà altra grande notte Champions"

MADRID (Spagna) - "Il Real Madrid tiene sempre testa alle grandi squadre. Il Bayern ci metterà alla prova ma sono sicuro che il Bernabéu vivrà un'altra grande notte di Champions come quella contro il City". Ostenta fiducia Alvaro Arbeloa alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions contro il Bayern. Con Mbappé rientrato a pieno ritmo ("Sa perfettamente cosa significa il Real Madrid, ha caratteristiche diverse rispetto a Brahim Díaz e sono felice di avere questo 'problema', per un allenatore è una fortuna avere una rosa così"), il tecnico del Real sa che "per vincere una partita bisogna fare molte cose bene, non solo una. Serviranno atteggiamento di squadra e il talento che abbiamo. Il Bernabéu sarà carico".