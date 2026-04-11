Il Real dopo il Barça, furia contro gli arbitri e reclami: le grandi rivali accomunate dai torti subiti

Che sia l'arbitro il mestiere più duro al mondo è una constatazione evidentemente ironica ma non poi così distante dalla realtà: o quanto meno dal campo. Polemiche, contestazioni e ricorsi contro le sentenze arbitrali hanno scandito la storia del calcio di ogni nazione. Il tutto senza che tecnologia e regolamento siano riuscite a sradicare la cultura del sospetto o ad azzerare il numero di errori più o meno gravi (o scandalosi) commessi da direttori di gara, guardalinee e squadre Var. Teatro dell'ultima sommossa è la Spagna, dove a chiedere conto e ragione alla Uefa sono le big. Dopo la polemica del Barcellona contro il "palese errore" contestato all'arbitro Kovacs durante il derby di Champions contro l' Atletico Madrid al Camp Nou, dove mercoledì 8 i blaugrana hanno contestato il colpo di mano in area di Pubill presentando poi un reclamo alla Uefa , è ora il Real Madrid a insorgere per un calcio di rigore reclamato nel corso della sfida di campionato contro il Girona, terminata in parità: 1-1, reti di Valverde (51') e Lemar (62').

"È rigore anche sulla Luna"

A infiammare gli animi dei Blancos, rientrati dalla sfida al Bernabeu con 1 solo punto da spendere nella corsa al titolo che vede il Barcellona al comando con un vantaggio di 6 lunghezze (e una partita in meno da giocare), è stato il contatto in area tra il difensore ospire Reid e Mbappé. Gli uomini di Arbeloa hanno da subito lamentato una sbracciata ai danni dell'ex Psg, che ha oltretutto rimediato una ferita insanguinata al volto.

Un episodio che oltre ad aver provocato la furia del tecnico spagnolo, ha riaperto il fronte di guerra tra Real, Federazione e classe arbitrale. Queste le parole di Arbeloa - ora impegnato a prepare il ritorno dei quarti di Champions contro il Bayern - al termine dell'incontro: "È rigore qui e anche sulla Luna". E ancora: "È solo un altro caso. Quando interviene il Var? Quando gli fa comodo e quando non gli fa comodo, non interviene. Conoscete già la mia opinione e i fatti lo dimostrano. Abbiamo avuto molti problemi con gli arbitri".