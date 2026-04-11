Yamal-Torres show, poker Barcellona nel derby: il Real è sempre più indietro

BARCELLONA (Spagna) - Il deludente 1-1 interno del Real Madrid secondo in classifica in casa con il Girona aveva insperatamente creato i presupposti per un'occasione di quelle ghiottissime e, il Barcellona, non se l'è lasciata sfuggire: il successo per 4-1 nel derby con l'Espanyol, infatti, 'profuma' di Scudetto, portando a nove le lunghezze di margine sui Blancos. Al Camp Nou, per due volte, al 9' e al 25', si ripete la stessa scena: assist di Lamine Yamal, gol di Ferran Torres. Il talento classe 2000, poi, troverebbe anche la tripletta al 54', cancellata dal Var e seguito dall'immediato lampo ospite, firmato Lozano al 56'. Nel finale, arrotondano il punteggio Yamal all'87' e Rashford all'89'.