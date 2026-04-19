Urlo Real Sociedad! Simeone ko ai rigori: storico trionfo in Coppa del Re

Contro ogni pronostico, la Real Sociedad conquista la sua terza Copa del Rey, dopo i trionfi del 1987 e del 2020, al termine di una finale tiratissima decisa ai calci di rigore fatali all’Atlético Madrid. Un successo costruito con carattere, sofferenza e lucidità nei momenti chiave da parte dell'eroe di giornata: il pararigori Unai Marrero. Alla Cartuja di Siviglia va in scena una finale intensa e piena di colpi di scena. L’avvio è fulminante: dopo appena 14 secondi Ander Barrenetxea porta avanti i baschi con un colpo di testa che sorprende completamente la difesa colchonera, Juan Musso compreso. È il gol più rapido nella storia della finale di Copa del Rey e cambia subito l’inerzia della partita. La reazione della squadra di Diego Pablo Simeone, però, non tarda ad arrivare: l’Atlético alza il ritmo, guadagna campo e trova il pareggio con Ademola Lookman, già a segno martedì scorso contro il Barcellona nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, abile a sfruttare uno spazio concesso dalla retroguardia basca e a rimettere il risultato in equilibrio con un diagonale precisissimo. Poco prima dell’intervallo, tuttavia, è ancora la Real Sociedad a colpire: un’uscita scomposta di Musso con i pugni alti su Gonzalo Guedes porta al calcio di rigore. Dagli undici metri, lo specialista Mikel Oyarzabal è impeccabile come al solito e mette la propria firma il 2-1. Chi si aspettava la reazione dei madrileni in avvio di ripresa, è rimasto deluso. E già, perché è la squadra guidata da Pellegrino Matarazzo a prendere il controllo della partita in modo intelligente: baricentro più basso, linee compatte e gestione lucida dei ritmi. Una sorta di dominio passivo, fatto di ordine, letture e capacità di spegnere le iniziative avversarie.
Marrero sale in cattedra e fa la storia
L’Atlético si ritrova così a fare quello che meno gli piace: tiene il pallone faticando a creare vere occasioni, mentre la Real dà l’impressione di avere tutto sotto controllo. Impressione, appunto. E già, perché proprio quando la Copa del Rey sembrava prendere la via di San Sebastián, arriva la giocata che cambia tutto nell’unico modo possibile, ossia con un’intuizione del giocatore di maggior classe. Mancano poco meno di sette minuti alla fine, quando Julián Álvarez estrae dal cilindro un vero e proprio gioco di prestigio, controllando di tacco e segnando con un sinistro potente quanto preciso la rete che trascina le due squadre ai tempi supplementari dove le emozioni continuano. L’ultima mezz’ora serve, da una parte, a Juan Musso per riscattarsi con un doppio intervento decisivo che nega il gol da pochi passi a Orri Óskarsson e, dall’altra parte del campo, a confermare la classe di Julián Álvarez che sfiora un secondo capolavoro con un missile terra-aria da fuori area che si stampa sull’incrocio dei pali della porta difesa da Unai Marrero. Ed è proprio il portierone txuri urdin a salire in cattedra durante la tiratissima serie di rigore respingendo le conclusioni di Sorloth e Julian Alvarez e riportanto la Copa a San Sebastian.