Urlo Real Sociedad! Simeone ko ai rigori: storico trionfo in Coppa del Re

Contro ogni pronostico, la Real Sociedad conquista la sua terza Copa del Rey, dopo i trionfi del 1987 e del 2020, al termine di una finale tiratissima decisa ai calci di rigore fatali all’Atlético Madrid. Un successo costruito con carattere, sofferenza e lucidità nei momenti chiave da parte dell'eroe di giornata: il pararigori Unai Marrero. Alla Cartuja di Siviglia va in scena una finale intensa e piena di colpi di scena. L’avvio è fulminante: dopo appena 14 secondi Ander Barrenetxea porta avanti i baschi con un colpo di testa che sorprende completamente la difesa colchonera, Juan Musso compreso. È il gol più rapido nella storia della finale di Copa del Rey e cambia subito l’inerzia della partita. La reazione della squadra di Diego Pablo Simeone, però, non tarda ad arrivare: l’Atlético alza il ritmo, guadagna campo e trova il pareggio con Ademola Lookman, già a segno martedì scorso contro il Barcellona nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, abile a sfruttare uno spazio concesso dalla retroguardia basca e a rimettere il risultato in equilibrio con un diagonale precisissimo. Poco prima dell’intervallo, tuttavia, è ancora la Real Sociedad a colpire: un’uscita scomposta di Musso con i pugni alti su Gonzalo Guedes porta al calcio di rigore. Dagli undici metri, lo specialista Mikel Oyarzabal è impeccabile come al solito e mette la propria firma il 2-1. Chi si aspettava la reazione dei madrileni in avvio di ripresa, è rimasto deluso. E già, perché è la squadra guidata da Pellegrino Matarazzo a prendere il controllo della partita in modo intelligente: baricentro più basso, linee compatte e gestione lucida dei ritmi. Una sorta di dominio passivo, fatto di ordine, letture e capacità di spegnere le iniziative avversarie.