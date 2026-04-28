Real Madrid-Mourinho, decide Florentino Perez. E può sfruttare una clausola…  

Il passato che torna a bussare alla porta, con il suo carico di fascino e incognite. A Real Madrid si respira aria di cambiamento e tra le tante ipotesi per la panchina, ce n’è una che più di tutte accende l’immaginazione dei tifosi: il ritorno di Mourinho . A tredici anni dalla sua esperienza alla guida dei Blancos, lo Special One potrebbe essere nuovamente protagonista al Bernabeu, aprendo un nuovo capitolo di una storia mai del tutto dimenticata.

Mourinho e la spinta di Florentino Perez

Negli ultimi giorni le indiscrezioni si sono fatte sempre più insistenti. Secondo quanto riportato da The Athletic, Mourinho sarebbe tra i principali candidati per raccogliere l’eredità di Arbeloa. Una pista tutt’altro che marginale, anche grazie a uno sponsor di peso: Florentino Perez. Il numero uno del club madrileno, dopo aver avallato lo scorso anno la scelta di puntare su Xabi Alonso (scelto dal direttore generale José Ángel Sánchez) per avviare un nuovo ciclo, sembra ora intenzionato a prendere in mano direttamente la decisione. E tra i profili valutati, quello di Mourinho emerge per esperienza, personalità e conoscenza dell’ambiente. Un ritorno che avrebbe anche un forte valore simbolico, oltre che tecnico.

La clausola di Mourinho

Un eventuale arrivo dello Special One segnerebbe inevitabilmente la fine dell’esperienza di Arbeloa sulla panchina della prima squadra. Promosso dal Castilla dopo l’addio di Xabi Alonso, l’ex difensore non è riuscito a invertire la rotta di una stagione complicata, con il Real Madrid distante dalla vetta occupata dal Barcellona e destinato a chiudere senza trofei di rilievo. Resta però da sciogliere il nodo contrattuale di Mourinho. Attualmente il portoghese è legato al Benfica, dove è tornato lo scorso settembre per sostituire Bruno Lage. Il suo accordo è valido fino al 2027, ma prevede una clausola rescissoriadi circa tre milioni di euro, esercitabile entro dieci giorni prima dell'ultima partita della stagione, in programma il 17 maggio contro l'Estoril. E a Madrid, l’idea di riabbracciare Mourinho non è più soltanto suggestione.