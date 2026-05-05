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Szczesny vuole restare al Barcellona: l'ex Juve rifiuta un'offerta dalla Liga

Il portiere polacco ha deciso di rimanere in blaugrana: respinto l'assalto di una squadra spagnola
1 min
SzczesnyJuventusBarcellona

"No grazie". Wojciech Szczesny avrebbe risposto così alla proposta di un contratto biennale che, secondo il sito del quotidiano catalano Mundo Deportivo, gli avrebbe offerto una squadra di medio-alta classifica della Liga spagnola. L'intenzione del 36enne ex portiere di Roma e Juventus è quella di restare al Barcellona anche se con un ruolo marginale, rispetto alla maglia da titolare che ha indossato fino alla scorsa stagione quando, rientrato dal ritiro che aveva annunciato nell'estate del 2024, è stato chiamato in causa per sostituire l'infortunato Ter Stegen.

La fiducia di Flick

Szczesny ha comunque la fiducia di Flick e lui e la sua famiglia si trovano molto bene a Barcellona. Il figlio Liam, a 7 anni gioca nelle giovanili del club e la moglie, Marina, può esercitare al meglio la sua professione di cantante, avendo, riferisce MD, uno studio di registrazione a Barcellona.

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