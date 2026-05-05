"Mbappe out", scoppia il caso: l'idillio con il Real è già finito. I tifosi lo assaltano sui social!

Sembra essere già finita la storia d'amore fra Kylian Mbappé e il Real Madrid . Il francese è finito nel mirino dei tifosi Blancos per via del suo rapporto con i compagni di squadra, che si manifesta durante le partite, e per la sua fuga romantica in Sardegna insieme alla nuova fiamma Ester Exposito , quando invece dovrebbe recuperare dall'infortunio rimediato durante il pareggio per 1-1 contro il Betis Siviglia . Tutto il malcontento dei supporters del Real Madrid si è manifestato sui profili social ufficiali del club, che ha postato un video della sessione d'allenamento del giorno. Nei commenti c'è spazio solo per un'immagine: la foto dell'ex PSG accompagnata dalla scritta "Fuera, Mbappé out", a testimoniare quanto il francese non sia più ben voluto dai tifosi madridisti.

"Mbappe out": la protesta dei tifosi del Real

Kylian Mbappé non è più nelle grazie dei tifosi Blancos. L'ex PSG si è reso protagonista di diversi atteggiamenti che non sono stati per niente graditi dai supporters del Real, i quali lo accusano di essere un dittatore, come testimoniano i diversi fotomontaggi che lo vedono protagonista. Nell'ultimo video caricato dal profilo ufficiale del Real Madrid su X - un video della sessione di allenamento-, gli unici commenti presenti sotto al post sono una carrellata di foto di Mbappé, accompagnate dalla scritta: "Fuera. Mbappé out". Un messaggio chiaro alla vigilia di una partita, come quella contro il Barcellona nel Clasico, che vale una stagione. Mbappé è ora tornato a Madrid e ha ripreso il suo percorso di recupero a Valdebebas, impegnandosi al massimo per essere pronto per la sfida di questo fine settimana al Camp Nou, anche se - qualora dovesse scendere in campo - l'accoglienza non sarà certo delle migliori.

I motivi della protesta

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sua fuga d'amore in Sardegna, in compagnia dell'attrice Ester Exposito, che ha fatto infuriare i sostenitori delle Merengues i quali ora, a esattamente due anni di distanza dal suo arrivo, vogliono il francese via da Madrid. Per qualcuno l'infortunio del 27enne, rimediato contro il Betis , sarebbe un pretesto per prendere le distanze dal Real Madrid. I rapporti tesi con i compagni di squadra avrebbero fatto il resto. Gli atteggiamenti da "superstar" di Mbappé avrebbero infastidito i compagni di spogliatoio, specialmente gli altri giocatori chiave come Vinicius Jr e Jude Bellingham. A gennaio 2026, Mbappé ha impedito ai suoi compagni di squadra del Real Madrid di fare il "Pasillo de honor" al Barcellona dopo la Supercoppa, un gesto che ha fatto molto discutere e che non ha certo contribuito a rendere Mbappé più amato dai suoi tifosi.