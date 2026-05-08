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Caos Real, maxi multa per Valverde e Tchouameni: il comunicato ufficiale

Arriva la decisione del club dopo la rissa tra i due giocatori: "Concluse le procedure interne"
2 min

Nuovo capitolo sul caos in casa Real Madrid dopo il caso scoppiato a seguito della rissa che ha coinvolto Tchouameni e Valverde. Molto probabilmente il capitolo conclusivo della spiacevole vicenda, con il club che ha rilasciato un nuovo comunicato per 'concludere le relative procedure interne". L'obiettivo è quello di ritrovare serenità in queste ultime ore che avvicinano i blancos al Clasico che potrebbe assegnare matematicamente la Liga al Barcellona, ma la frustrazione interna al popolo madrileno è anche dettata dalla fuga di Mbappé in Sardegna. Verso l'asso francese è sempre più in crescita la rabbia dei tifosi che non lo vorrebbero più con la camiseta blanca.

Il comunicato del club

Questo il comunicato del club: "Il Real Madrid CF comunica che, a seguito degli eventi che hanno portato all'avvio del procedimento disciplinare ieri nei confronti dei nostri giocatori Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, entrambi sono comparsi oggi dinanzi all'investigatore incaricato del caso. Durante la loro apparizione, i giocatori hanno espresso il loro più profondo rimorso per l'accaduto e si sono scusati a vicenda. Inoltre, hanno esteso le loro scuse al club, ai compagni di squadra, allo staff tecnico e ai tifosi, e si sono entrambi resi disponibili al Real Madrid ad accettare qualsiasi sanzione il club ritenga opportuna. In queste circostanze, il Real Madrid ha deciso di imporre una sanzione pecuniaria di cinquecentomila euro a ciascun giocatore, concludendo così le relative procedure interne".

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