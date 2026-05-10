Il Barcellona è campione di Spagna! Real Madrid ko, decidono Rashford e Ferran Torres

Il Barcellona è campione di Spagna per la 29esima volta nella sua storia! Il club blaugrana festeggia la sua seconda Liga consecutiva con tre giornate di anticipo vincendo il Clasico in casa contro il Real Madrid . Bastano nove minuti alla formazione di Flick per mettere le cose in chiaro con Rashford che trova subito la rete del vantaggio. Al 18° minuto ci pensa Ferran Torres a firmare il raddoppio su assist di Dani Olmo. Nella ripresa i blaugrana hanno gestito il match, accompagnando la gara al fischio finale, momento in cui sono partiti i festeggiamenti.

Sadiq salva il Valencia, pari del Villarreal

Termina 1-1 Maiorca-Villarreal, prima gara della domenica di Liga. All'Estadi Mallorca Son Moix, avanti gli ospiti con la rete, su rigore, di Perez; risposta immediata dei padroni di casa con gol di Muriqi. Importante vittoria fuori casa per il Valencia, che espugna Bilbao: all'Estadio San Mames, l'Athletic subisce le iniziative degli ospiti e perde per 1-0. Al 27' c'è un rigore fallito dal Valencia (con Duro). Nella ripresa, sempre al 27', l'ex Roma, Bologna e Torino Umar Sadiq sigla il gol partita e regala i tre punti ai pipistrelli. Nessun gol in Real Oviedo-Getafe: all'Estadio Nuevo Carlos Tartiere, gara molto nervosa dove i padroni di casa hanno finito il match in nove uomini: espulsi, nel corso della ripresa, Lopez e Sibo.