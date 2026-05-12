Florentino Perez passa all'attacco e convoca le elezioni: "Non mi dimetto. Contro di noi..."

MADRID (Spagna) - Il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha convocato una conferenza stampa per togliersi più di un sassolino dalla scarpa. Perez ha scelto di mostrare i muscoli, confidando in un'elezione che gli permetta di rafforzare la sua posizione a dispetto di critiche e attacchi ricevuti a partire dal tema dimissioni: "Mi dispiace dirvi che non mi dimetterò ma ho chiesto di avviare il processo per indire nuove elezioni del consiglio direttivo, alle quali ci candideremo - aggiunge - Nel Madrid non esiste un solo proprietario, ci sono 1000 soci e ho preso questa decisione perché si è creata una situazione assurda, provocata da campagne contro gli interessi del Real Madrid e contro il sottoscritto. Non sono arrivati i risultati migliori ma nello sport non si vince sempre. Eppure qualcuno ha approfittato della situazione per attaccarmi personalmente. Ho sentito dire: "Dove è Florentino?" Ma io normalmente non parlo. Alcuni hanno detto che ho un cancro terminale: posso rassicuravi che la mia salute è perfetta".