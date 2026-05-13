"Florentino mi ha fatto pena: patetico, falso, il Real è un disastro sportivo": è bufera in Spagna!

L'orgoglio di Yuste

Sempre in quest'ottica, Rafa Yuste ha voluto mandare un messaggio a Florentino Pérez : “Siamo molto felici di aver vinto la Liga e di aver conquistato uno dei campionati più difficili al mondo per due anni di fila, ma devo dire qualcosa al signor Florentino. Se mi permette un po' di ironia, Joan Laporta arriva il primo luglio - Yuste è infatti presidente ad interim - e c'è una serie televisiva spagnola che parla proprio di lui, intitolata 'La que se avecina' (Quella che arriva). Continueremo a lottare per portare altri successi a questo club, affinché La Masia sia la pietra angolare indiscussa della nostra gestione sportiva”. Yuste ha poi concluso dicendo che non tutti i componenti dello staff Blancos si comportano come il presidente: "Pirri, il presidente onorario, e alcuni membri del suo consiglio, tra cui Emilio Butragueño, sono venuti domenica. Sono stati molto gentili e cordiali. Non ho nulla da dire loro, ma il presidente è il massimo rappresentante del club, e quando fa dichiarazioni del genere, le considero patetiche e false".