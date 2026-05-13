"Florentino mi ha fatto pena: patetico, falso, il Real è un disastro sportivo": è bufera in Spagna!

A seguito delle pesanti accuse di Florentino Pérez, il presidente del Barcellona Rafa Yuste è intervenuto rispondendo al numero uno del Real Madrid. I blaugrana si sono laureati campioni di Spagna per la seconda stagione consecutiva vincendo il Clasico per 2-0 e Florentino è esploso accusando i catalani di pagare gli arbitri in cambio di vantaggi. Rafa Yuste - presidente del Barça da febbraio 2026 - ha replicato a quanto detto da Pérez non usando mezzi termini, giudicando le parole di quest'ultimo come "patetiche e piene di falsità". Yuste non si è limitato solo a questo, lanciando una frecciata ai recenti risultati sportivi dei rivali di sempre, valutando le dichiarazioni di Florentino come atte a insabbiare "un disastro sportivo che si protrae da due anni".
"Patetiche e false": la risposta di Yuste a Florentino
"Le parole di Florentino mi sono sembrate patetiche e piene di falsità. Il club ha già rilasciato ieri un comunicato in cui valuta un'azione legale, ma voglio dire che questa manovra di Florentino Pérez per insabbiare un disastro sportivo che si protrae da due anni non lo porterà da nessuna parte", ha esordito Yuste nel corso di un'intervista. Il numero uno del club catalano ha poi proseguito rispondendo colpo su colpo alle accuse di Florentino, che ha dichiarato che il Real Madrid avrebbe potuto vincere 14 titoli rispetto ai 7 conquistati se il Barcellona non si fosse macchiato di "rubare i campionati": "Sette titoli di campionato rubati? È una completa invenzione. Obiettivamente parlando, non è vero. Lui lo sa, ci difenderemo, lo dobbiamo ai tifosi e al club, e nessuno tocca il club".
Il caso Negreira e la cortina fumogena
Proseguendo, Yuste ha voluto riprendere anche il cosiddetto caso Negreira, che aveva visto coinvolto l'ex vicepresidente del comitato tecnico arbitrale spagnolo, colpevole di essersi proposto per dare una mano ai blaugrana dopo il titolo conquistato dal Real di Zinédine Zidane nel 2020. "È inutile parlare di nuovo di Negreira quando abbiamo vinto due campionati con un progetto che include giocatori provenienti dalla Masia e altri arrivati da altrove. Stiamo vincendo con quattordici punti di vantaggio, e questa è solo una cortina fumogena per cercare di giustificare una cattiva gestione. I tifosi del Barça sono molto contenti e niente ci potrà togliere questa gioia".
La possibile azione legale del Barça
Non è escluso che il Barcellona non possa intraprendere un'azione legale nei confronti di Florentino Péerez, ma per il momento Rafa Yuste ha dichiarato come non si sia ancora presa una decisione. “Non ci sono ancora aggiornamenti su possibili azioni legali. La questione è nelle mani dell'ufficio legale da ieri e condivideremo eventuali ulteriori sviluppi non appena si presenteranno. Ma non si dovrebbero mai superare dei limiti, e quest'uomo li ha già superati. Ho visto la conferenza stampa successiva, non in diretta, e non mi ha fatto né ridere né piangere. Mi ha fatto pena per lui”.
L'orgoglio di Yuste
Sempre in quest'ottica, Rafa Yuste ha voluto mandare un messaggio a Florentino Pérez : “Siamo molto felici di aver vinto la Liga e di aver conquistato uno dei campionati più difficili al mondo per due anni di fila, ma devo dire qualcosa al signor Florentino. Se mi permette un po' di ironia, Joan Laporta arriva il primo luglio - Yuste è infatti presidente ad interim - e c'è una serie televisiva spagnola che parla proprio di lui, intitolata 'La que se avecina' (Quella che arriva). Continueremo a lottare per portare altri successi a questo club, affinché La Masia sia la pietra angolare indiscussa della nostra gestione sportiva”. Yuste ha poi concluso dicendo che non tutti i componenti dello staff Blancos si comportano come il presidente: "Pirri, il presidente onorario, e alcuni membri del suo consiglio, tra cui Emilio Butragueño, sono venuti domenica. Sono stati molto gentili e cordiali. Non ho nulla da dire loro, ma il presidente è il massimo rappresentante del club, e quando fa dichiarazioni del genere, le considero patetiche e false".
A seguito delle pesanti accuse di Florentino Pérez, il presidente del Barcellona Rafa Yuste è intervenuto rispondendo al numero uno del Real Madrid. I blaugrana si sono laureati campioni di Spagna per la seconda stagione consecutiva vincendo il Clasico per 2-0 e Florentino è esploso accusando i catalani di pagare gli arbitri in cambio di vantaggi. Rafa Yuste - presidente del Barça da febbraio 2026 - ha replicato a quanto detto da Pérez non usando mezzi termini, giudicando le parole di quest'ultimo come "patetiche e piene di falsità". Yuste non si è limitato solo a questo, lanciando una frecciata ai recenti risultati sportivi dei rivali di sempre, valutando le dichiarazioni di Florentino come atte a insabbiare "un disastro sportivo che si protrae da due anni".
"Patetiche e false": la risposta di Yuste a Florentino
"Le parole di Florentino mi sono sembrate patetiche e piene di falsità. Il club ha già rilasciato ieri un comunicato in cui valuta un'azione legale, ma voglio dire che questa manovra di Florentino Pérez per insabbiare un disastro sportivo che si protrae da due anni non lo porterà da nessuna parte", ha esordito Yuste nel corso di un'intervista. Il numero uno del club catalano ha poi proseguito rispondendo colpo su colpo alle accuse di Florentino, che ha dichiarato che il Real Madrid avrebbe potuto vincere 14 titoli rispetto ai 7 conquistati se il Barcellona non si fosse macchiato di "rubare i campionati": "Sette titoli di campionato rubati? È una completa invenzione. Obiettivamente parlando, non è vero. Lui lo sa, ci difenderemo, lo dobbiamo ai tifosi e al club, e nessuno tocca il club".