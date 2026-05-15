"Florentino Perez e il Real Madrid devono risarcirci e chiedere scusa": arbitri spagnoli al contrattacco

Non si accennano a placare le polemiche in Spagna a seguito delle dichiarazioni di Florentino Pérez . Il numero uno del Real Madrid nei giorni scorsi si è lasciato andare ad una serie di attacchi che non hanno risparmiato nessuno: Barcellona, Atletico Madrid e arbitri , oltre ad aver portato acqua al suo mulino in previsione delle prossime elezioni per la presidenza del club della capitale spagnola. Se una prima risposta era arrivata dal presidente ad interim dei blaugrana Rafa Yuste , seguita da una molto più diplomatica da parte del presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo , gli arbitri - attraverso il sindacato - hanno optato per la linea dura. La risposta dei direttori di gara spagnoli è stata fatta attraverso un comunicato, in cui si chiede alla Comité de Competición di avviare una procedura disciplinare nei confronti di Florentino Pérez .

La risposta degli arbitri a Florentino

"L’AESAF - Associazione Spagnola Arbitri - ritiene che tali dichiarazioni non possano essere giustificate nell’esercizio legittimo della libertà di espressione o di critica sportiva, poiché il signor Pérez non si limita a segnalare specifici errori arbitrali, ma attribuisce alla Federazione Arbitrale la perpetrazione di un reato di corruzione continuativo protrattosi per due decenni. Inoltre, l’AESAF sottolinea che il presidente del Real Madrid agisce in ogni momento come il massimo rappresentante istituzionale di uno dei club più prestigiosi al mondo, il che amplifica l’impatto dannoso delle sue parole e accresce la sua responsabilità", si legge nella dichiarazione. Aggiungono inoltre: "L’AESAF chiede inoltre che il Comitato Competizioni, a titolo precauzionale e urgente, ordini al signor Pérez di cessare di rilasciare dichiarazioni simili durante lo svolgimento del procedimento; che gli venga richiesto di risarcire l’Associazione Arbitrale per il danno morale, reputazionale e professionale causato; e che al Real Madrid CF venga richiesto di rilasciare una dichiarazione pubblica di rettifica e scuse". L'AESAF ha inoltre dichiarato di aver atteso la fine della giornata di campionato prima di presentare la denuncia e renderla pubblica, non lasciandosi comunque intimidire: "Si tratta di un attacco grave, ingiustificato e sistematico all'onore professionale e istituzionale dell'Associazione Arbitri, privo di fondamento in una sentenza definitiva".

Cerezo diplomatico: "Abbiamo fatto un'ottima stagione"

Il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo ha invece optato per una risposta diplomatica, evitando di gettare ulteriore benzina sul fuoco su un tema già molto caldo. I Colchoneros erano stati menzionati da Florentino Pérez in merito alla stagione deludente del suo Real Madrid dichiarando: "Stagione senza titoli? Colpa del Mondiale per Club. Noi secondi? E l'Atletico cosa dovrebbe fare?", alludendo alla stagione senza titoli dei biancorossi. La risposta di Cerezo si è distaccata dal tono offensivo utilizzato dal suo collega: "Non so cosa abbia detto. Non ci suicideremo; siamo felici e pronti a cercare di migliorare quanto fatto quest'anno il prossimo anno", continuando poi difendendo la stagione della sua squadra: "Penso che abbiamo disputato un'ottima stagione. Siamo arrivati ​​in finale di Copa del Rey, in semifinale di Champions League e chiuderemo al terzo o quarto posto in Liga". Cerezo ha poi concluso sottolineando la volontà di affrontare la prossima annata con l'ambizione di raggiungere le finali e con l'intenzione di vincerle. "Così da poter fare una buona stagione e da avere la fortuna, come questa, di raggiungere le finali. E vincerle", chiarendo come l'Atletico resta concentrato sul proprio percorso senza lasciarsi distrarre da provocazioni esterne.