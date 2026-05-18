Carvajal ai saluti dopo 24 anni. L'annuncio del Real Madrid: "Questa sarà sempre casa sua"

Il Real Madrid ha annunciato l'addio del capitano Dani Carvajal al termine della stagione. La notizia arriva direttamente dal comunicato ufficiale rilasciato sul sito ufficiale del club. Il terzino spagnolo non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno chiudendo un ciclo leggendario durato 24 anni, di cui 13 in prima squadra. "Carvajal ha sempre rappresentato i valori del Real Madrid in maniera esemplare, questa è e sarà sempre casa sua", l'omaggio di Florentino Perez .

Una stagione complicata

L'ultima stagione del difensore è stata particolarmente complicata: dopo il gravissimo infortunio al ginocchio destro subito nell'ottobre 2024 (rottura del legamento crociato anteriore, del collaterale esterno e del tendine popliteo), Carvajal ha faticato parecchio nel ritrovare spazio nelle gerarchie della squadra, complice anche l'arrivo a Madrid dell'inglese Trent Alexander-Arnold. Carvajal è pronto a salutare i Blancos dopo aver scritto una delle pagine più gloriose nella storia del Real Madrid. Con 450 presenze e 14 reti, il suo palmares con le Merengues vanta ben 27 trofei, tra cui spiccano 6 Champions League, 5 Supercoppe Europee, 5 Mondiali per club e 4 campionati spagnoli. Il terzino riceverà l'ultimo tributo dal pubblico del Santiago Bernabeu in occasione dell'ultima giornata di Liga contro l'Athletic Bilbao.