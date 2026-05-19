Mourinho, rieccoti il Real Madrid: "Firmerà un 2+1". Ha già informato il Benfica

Il futuro di José Mourinho è sempre più tinteggiato di bianco, anzi di blancos. Lo Special One è vicinissimo al ritorno al Bernabeu con un contratto "2+1", tanto che avrebbe rigettato la proposta di rinnovo dell'attuale accordo che lo lega al Benfica in un colloquio con Rui Costa . Il rinnovo gli avrebbe garantito ulteriori due stagioni con il club delle aquile e un aumento di stipendio, ma la voglia di tornare a Madrid - dove ha vinto un campionato, una Copa del Rey e una Supercoppa di Spagna - è troppa. Il portoghese sicuramente porterebbe nella capitale iberica un nuovo entusiasmo dopo i risultati deludenti, e lo spogliatoio ridotto in fiamme , di questa stagione sotto la guida di Arvalo Arbeloa. Mourinho tuttavia deve attendere la conclusione delle elezioni presidenziali del Real Madrid prima di cominciare la sua nuova avventura.

Mou al Real: "Firmerà un 2+1"

Sarebbero stati definiti i termini del contratto che porterebbe José Mourinho a tornare al Real Madrid tredici anni dopo l'ultima volta. Mancherebbero solamente gli ultimi dettagli, ma da quello che emerge, il portoghese firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno in caso di vittoria nel caso riuscisse a conquistare il campionato, che nella capitale spagnola manca da ormai due stagioni. L'allenatore portoghese ora attende il contratto, per firmarlo. Il suo piano è di rimanere a Lisbona fino a giovedì, dopodiché si recherà a Londra, dove risiede la sua famiglia, per riposarsi qualche giorno. Alla fine della prossima settimana o all'inizio di quella successiva, se tutto andrà come previsto, arriverà a Madrid per firmare il suo nuovo contratto. Lo Special One non ha ancora informato il suo staff della firma con il Real, ma conta su di loro per questo nuovo capitolo nel club.

Il rifiuto a Rui Costa e l'attesa

Al termine della stagione del Benfica, le strade del club delle aquile e dello Special One si separeranno. Mourinho ha incontrato lunedì il presidente del Benfica, Rui Costa. In quell'incontro Mourinho avrebbe comunicato a Rui Costa che non avrebbe accettato l'offerta di rinnovo contrattuale, che gli avrebbe garantito altri due anni a Lisbona e un aumento di stipendio. Il Benfica si trova attualmente al terzo posto della Liga portoghese non avendo mai subito una sconfitta in campionato. C'é tuttavia ancora da aspettare per avere la piena conferma del Mourinho-bis: tutto dipende dalle elezioni per la carica presidenziale del Real Madrid, con Florentino Pérez e Enrique Riquelme a contendersi il titolo. La situazione di Mou quindi è quella di "win-win": nel caso di rielezione di Florentino, approderà con ogni probabilità sulla panchina dei blancos; nel caso di una sorprendente vittoria di Riquelme, potrebbe scegliere di rimanere un altro anno a Lisbona fino alla scadenza del suo contratto.