“Haaland al Real Madrid!”, Perez replica con Mourinho IA: la guerra elettorale approda in tv

È una guerra di annunci e proclami in casa Real Madrid . Da una parte Florentino Perez , dall'altra il giovane sfidante Enrique Riquelme : la corsa per la presidenza (con le elezioni che saranno il prossimo 7 giugno) entra nelle ore più calde. Se il presidente in carica promette l'arrivo di José Mourinho in caso di rielezione, lo sfidante si gioca la carta... Erling Haaland . Un annuncio ad efffetto e in diretta televisiva che accende la corsa.

Enrique Riquelme "annuncia" Haaland

Ha le idee chiare, Enrique Riquelme. Dopo aver deciso di sfidare Florentino Perez per la presidenza del Real Madrid, l'imprenditore trentasettenne sta portando avanti la sua campagna elettorale e ha sganciato la bomba a El Hormiguero. In caso di elezione, il primo acquisto sarà Erling Haaland: "Ha una clausola nel suo contratto e vuole venire al Real Madrid", ha spiegato Enrique Riquelme.

Non solo l'attaccante norvegese: sulla sua lista c'è anche Rodri. "È un calciatore fantastico e gioca in un ruolo in cui il Real Madrid ha bisogno di rinforzi. Abbiamo parlato con il suo agente, dobbiamo rispettare il suo club, ma se sarò presidente Rodri giocherà per il Real", ha aggiunto. L'imprenditore a capo del gruppo Cox Energy ha poi sfidato Florentino Perez, 'mettendo da parte' José Mourinho: "È un buon allenatore, ma non ci piace per il nostro progetto. Ho già in mente un altro allenatore...".

La smentita del Manchester City

"Le notizie provenienti dalla Spagna sul futuro di Erling Haaland sono false". Chiara e categorica, però, è la smentita che il Manchester City. Secondo quanto riportato da Marca, i Citizens avrebbero chiuso alla possibile cessione della propria stella. "Non esiste alcuna possibilità che ciò accada e non c'è nessuna clausola contrattuale che lo consenta", ha dichiarato una fonte autorizzata del club inglese al quotidiano spagnolo.

La risposta social di Florentino Perez

José Mourinho è l'allenatore scelto dal presidente in carica. Florentino Perez è pronto a pagare la clausola rescissoria al Benfica (con cui il portoghese è legato fino al 30 giugno 2027) per riportare lo Special One a Madrid. Oltre al ritorno dell'ex Inter - che ha allenato a Valdebebas dal 2010 al 2013 - il presidente in carica ha anche chiuso i colpi Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté a parametro zero.

Intervistato a Diario AS, il settantanovenne non ha usato mezzi termini: "Mourinho e Konaté sono i miei primi ingaggi. Mourinho è uno dei grandi allenatori del mondo e fu molto importante per il Real Madrid nel periodo in cui era con noi. Fu l'allenatore di quella famosa Lega dei Record. Ha dato alla squadra dei livelli di competitività molto alti e questo è stato molto importante per tutto ciò che si è ottenuto dopo".

Mentre Riquelme interveniva in diretta televisiva, sui social di Florentino Perez è stato pubblicato un video geniale. "MOUcha historia por hacer", cioè "molta storia da fare", riprendendo lo storico coro del Real Madrid. Nel video compare José Mourinho con la camiseta blanca che dice "Sì".

Mourinho e il video creato con l'AI

Lo Special One, comunque, è ancora sotto contratto con il Benfica. E, per strapparlo ai portoghesi, il Real Madrid dovrebbe pagare una clausola rescissoria di 15 milioni di euro. Per questo motivo, José Mourinho avrebbe preso le distanze dal video che lo ritrae con la maglia del club spagnolo. Stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, l'allenatore avrebbe informato il Benfica di non aver girato nessun video e che sarebbe stato creato con l'intelligenza artificiale. Insomma, sono ore caldissime in Spagna. A colpi di annunci (e smentite).