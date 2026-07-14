Liga, Barcellona e Real Madrid saltano la prima giornata: il motivo e quando recuperano

Il quadro delle semifinali della Coppa del Mondo stravolge i piani del campionato spagnolo. Spagna, Francia, Inghilterra e Argentina saranno le quattro squadre a giocarsi il trofeo in Usa, Canada e Messico con Real Madrid, Barcellona, club con diversi giocatori ancora impegnati nei Mondiali, che inizieranno la loro stagione di Liga una settimana più tardi rispetto alle altre squadre. Ad annunciaro è stata la Liga stessa che non ha però posticipato alle stesse date di blancos e azulgrana l'inizio dell'Atletico Madrid.