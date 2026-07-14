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Liga, Barcellona e Real Madrid saltano la prima giornata: il motivo e quando recuperano

Cambia il calendario allo start del massimo campionato spagnolo: ecco il perché
2 min
LigamondialeReal

Il quadro delle semifinali della Coppa del Mondo stravolge i piani del campionato spagnolo. Spagna, Francia, Inghilterra e Argentina saranno le quattro squadre a giocarsi il trofeo in Usa, Canada e Messico con Real Madrid, Barcellona, club con diversi giocatori ancora impegnati nei Mondiali, che inizieranno la loro stagione di Liga una settimana più tardi rispetto alle altre squadre. Ad annunciaro è stata la Liga stessa che non ha però posticipato alle stesse date di blancos e azulgrana l'inizio dell'Atletico Madrid.

I cambiamenti nella Liga

Il Real Madrid, ora allenato da José Mourinho, avrebbe dovuto ospitare la Real Sociedad nella prima giornata, mentre il Barcellona, campione di Spagna in carica, avrebbe dovuto esordire al Camp Nou contro l'Athletic Bilbao nel weekend del 15 e 16 agosto. Con queste partite rinviate rispettivamente a mercoledì 26 agosto e giovedì 27, la stagione inizierà con gli incontri previsti per la seconda giornata: Espanyol-Real Madrid (sabato 22 agosto) ed Elche-Barcellona (domenica 23 agosto). L'Atlético Madrid, che vanta anche diversi giocatori in semifinale, disputerà la sua prima partita contro il Malaga mercoledì 19 agosto. Pertanto, sebbene Real Madrid e Barcellona inizino il campionato più tardi, dovranno disputare le prime tre partite in soli otto giorni, contro i dieci dell'Atlético.

 

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