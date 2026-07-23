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Barcellona, infortunio shock: torna nel 2027. Rabbia Mondiale e la Fifa è pronta a risarcire

Subito alle prese con i problemi gli azulgrana di Flick in vista dell'inizio della nuova stagione: cosa è accaduto
2 min
De JongBarcellonaOlanda

Mazzata per il Barcellona che potrà tornare a contare su Frankie De Jong solo nel 2027. Il club blaugrana fa sapere che al centrocampista olandese è stata diagnosticata la rottura del legamento collaterale interno del ginocchio destro: un infortunio che lo costringerà, con ogni probabilità, a sottoporsi a un intervento chirurgico, con un periodo di stop stimato, secondo quanto riportato dai media spagnoli, tra i cinque e i sei mesi.

Furia Barcellona

Con De Jong ai box, il Barça potrebbe decidere di non cedere più Marc Casadò sebbene in quel ruolo Hansi Flick possa disporre dei vari Marc Bernal, Eric Garcia e Gavi e, all'occorrenza, anche di Xavi Espart e Andreas Christensen. Resta la rabbia per come De Jong sia stato gestito dallo staff della nazionale olandese, visto che avrebbe giocato già infortunato la sfida col Marocco, rimanendo in campo per 110 minuti. De Jong, fra l'altro, aveva anticipato il suo rientro proprio per sottoporsi ad accertamenti che però sono slittati visto che il ginocchio era ancora gonfio. Magra consolazione l'indennizzo della Fifa che potrebbe arrivare fino a tre milioni di euro.

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