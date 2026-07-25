Real Madrid-Rodri, in Spagna sono sicuri! La situazione e la posizione di Manchester City e Maresca

Quattro acquisti già ufficializzati (tra cui Denzel Dumfries dall'Inter ), ma il Real Madrid non si ferma qui. I blancos stanno lavorando per regalare due colpi da novanta al nuovo allenatore José Mourinho . Da una parte la pista che porta a Yan Diomande del Lipsia (per il quale sono stati messi sul tavolo 100 milioni di euro), dall'altra quella che porta a Rodri , fresco vincitore della Coppa del Mondo con la Spagna e all'ultimo anno di contratto con il Manchester City di Enzo Maresca.

Dalla Spagna: accordo Rodri-Real Madrid

Il nome di Rodri è cerchiato col rosso sul taccuino del dirigenti del Real Madrid da anni. Adesso, lo spagnolo sembra poter concretamente fare ritorno in Liga dopo l'addio all'Atletico Madrid nell'estate del 2019. Secondo quanto riportato da Marca, i blancos avrebbero raggiunto l'intesa con il centrocampista spagnolo. L'operazione per il Pallone d'Oro avrebbe una duplice valenza: dare un po' di identità nazionale al Real Madrid che non aveva portato nessuno spagnolo ai nastri di partenza del Mondiale per la prima volta nella storia (eccezion fatta per Marc Cucurella, acquisto con la Coppa del Mondo in corso) e portare personalità e carisma in mezzo al campo, reparto che ha sofferto tanto negli ultimi anni con addii importanti (Kroos, Casemiro e Modric tra tutti).

Tuttavia, sempre secondo le voci dei media spagnoli, i blancos ci starebbero lavorando a fari spenti e senza fretta. Dopo gli acquisti e il tentativo concreto per Yan Diomande, il Real Madrid vorrebbe prima smaltire un po' la rosa, chiudendo qualche cessione. Poi potrebbe esserci l'affondo col Manchester City: forte della volontà del giocatore, si punterebbe a chiudere l'accordo per il cartellino (per una cifra inferiore ai 60 milioni di euro richiesti), anche in virtù del contratto in scadenza nel giugno del 2027. Una situazione che potrebbe spingere i Citizens ad accontentarsi di una cifra inferiore per evitare di perdere il miglior giocatore del Mondiale a zero tra dodici mesi.

L'ammissione di Maresca

Intanto, il rientro di Rodri slitterà ulteriormente. Lo spagnolo si sottoporrà a un intervento chirurgico alla schiena. Lo ha confermato lo stesso Enzo Maresca: "I grandi giocatori sono sempre oggetto di voci, quindi non mi preoccupa. È normale, soprattutto dopo aver vinto il Mondiale ed essere uno dei migliori del torneo. Credo che ogni allenatore vorrebbe Rodri nella propria squadra. Ma adesso dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Poi avrà bisogno di riposo e recupero prima di tornare con noi". Parole che non chiudono a una cessione. E quando aleggia lo spettro del Real Madrid, c'è da preoccuparsi.