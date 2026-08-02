Vinicius-Real, ore calde per il rinnovo. Nodo stipendio e Arsenal alla finestra: cosa sta succedendo

Testa al futuro per Vinicius, che rientrato dalle vacanze (e dal fallimento Mondiale) è ora prossimo a incontrare la dirigenza del Real Madrid per trattare il prolungamento del contratto in scadenza nel 2027. Stando a quanto riportato da As, le parti si incontreranno nelle prossime ore per trovare l'accordo sulla prosecuzione del ciclo madrileno del brasiliano iniziato nel luglio 2018. A tenere in sospeso la trattativa è l'adeguamento dello stipendio richiesto dal numero 7 delle merengues. Sull'attaccante classe 2000 resta forte l'interesse per l'Arsenal, tra i pochi club europei che possono permettersi di farsi avanti con un'offerta in linea con la richiesta del Real.