Il Real si affida all’uragano Mourinho, il Barça aspetta Rodri: la griglia di partenza della Liga

BARCELLONA - Una certezza consolidata e una variabile impazzita: la Liga riparte dagli equilibri sportivi di sempre, tuttavia l'irruzione di José Mourinho potrebbe modificarne drasticamente il sottofondo. Il Barça , campione in carica, ha ormai spostato il proprio orizzonte oltre il campionato: l'obiettivo principale è la Champions League , ma per arrivarci servirà una Liga giocata con continuità e concentrazione. Ed è anche per questo che il mercato non è stato soltanto conservativo. Le operazione più importanti, però, potrebbe essere le prossime due. A cominciare da quella più imminente: Rodri . Il Pallone d'Oro dell'ultimo Mondiale andrebbe ad aggiungersi a una squadra che conta già su diversi protagonisti della Spagna campione del mondo di Luis de la Fuente. Hansi Flick aveva anche bisogno di aggiungere qualità sulle fasce, dopo una stagione condizionata dai troppi contrattempi che hanno limitato l'impatto - importantissimo - di Raphinha e, in parte, anche di Lamine Yamal . L'allenatore tedesco ha, così, scommesso forte su Antonhy Gordon , arrivato dal Newcastle per 70 milioni, e Karim Adeyemi che si è trasferito al Camp Nou dal Dortmund per una cifra più modica 22. Manca, però, ancora un altro tassello: dopo l'addio di Robert Lewandowski serve un centravanti. Il nome in cima alla lista è, come noto, quello di Julián Álvarez che, però, almeno per il momento, costa 500 milioni.

Mercato super per Mou

Non ha badato a spese nemmeno l'arcirivale del club blaugrana, quel Real Madrid che ha un obiettivo semplice, ma tutt'altro che scontato: tornare a vincere. Dopo 2 stagioni in bianco, Florentino Perez ha scelto di affidarsi nuovamente a Mourinho, tornando a una soluzione foriera di esperienza, ma anche di un elemento che alla Liga è mancato negli ultimi anni: la polemica. Ancelotti e Xabi Alonso dopo di lui hanno, infatti, un'idea di calcio distante dal rumore, proprio come Flick. E lo stesso Diego Pablo Simeone è uno che ha costruito l'identità della propria squadra sulla tensione agonistica, a volte anche portata al limite, ma mai sulla provocazione verbale. Mou, invece, ha fatto della tensione dialettica una caratteristica fondamentale del proprio successo e, per questo, il suo ritorno cambierà il modo in cui verrà raccontato questo campionato. A chi gli ha fatto notare che lo Special One non è un allenatore vincente da un pezzo e che buona parte del madridismo avrebbe preferito un profilo meno divisivo, il presidente galáctico ha ricordato come proprio Mourinho, nella sua prima esperienza a Madrid, abbia contribuito a ricostruire quella mentalità vincente sulla quale sono stati costruiti molti dei successi successivi. Il suo ritorno, dunque, non è soltanto una scelta tecnica, bensì anche il tentativo di riattivare un'identità sotto i gol di Kylian Mbappé. Il mercato della Casa Blanca è stato top: 140 milioni per Yan Diomande, 55 per Marc Cucurella, 20 per Denzel Dumfries e zero per assicurarsi lo svincolato Ibrahima Konaté (e il rinnovo, fondamentale, di Vinícius Júnior).

Le altre pretendenti

A fissare con una certa invidia la vetta c’è, naturalmente, l’Atlético Madrid, già da tempo molto di più che un semplice terzo incomodo. Il mercato del Cholo conferma questa dimensione: 40 milioni per Morten Hjulmand, altrettanti per Kang-in Lee, 22 per Alex Grimaldo e una trattativa in dirittura d’arrivo da circa 45 milioni con il Tottenham per El Cuti Romero. Anche per i colchoneros, insomma, la dimensione è ormai quella di una grande. Dalla loro, Villarreal e Betis, le altre due squadre Champions, hanno scelto la continuità, conservando e rinforzando l’ossatura della squadra della scorsa stagione. Una necessità, sì, ma anche una scelta che ricorda come la Liga, non avendo le risorse illimitate della Premier League, continua a possedere un patrimonio che l’Europa intera non può non invidiare: le migliori canteras del pianeta. Dalla più famosa, la Masia, è venuto fuori Lamine Yamal, il crack del presente e del futuro, sia con il pallone che con le parole: Mou è avvisato.