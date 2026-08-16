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Mbappé e Huijsen trascinano il Real di Mourinho, Schalke ko. Manita Barça: brillano Adeyemi e Yamal

Terminano le amichevoli delle due big spagnole: tra le fila dei blaugrana impressionano i classe 2008 Abdelkarim e Bisiwu
2 min
MbappéHuijsenYamal

Manita del Barcellona nell'ultima amichevole precampionato in casa del Basilea. La formazione di Flick ha scoperto altri due fenomeni della cantera, ovvero Abdelkarim e Bisiwu, entrambi classe 2008. La gara si apre col vantaggio dei blaugrana con il nuovo acquisto Adeyemi, raggiunto in finale di primo tempo dal pareggio di Doucoure. Nella ripresa il Barça di scatena andando in rete con Abdelkarim, Lamine Yamal su rigore e Bisiwu (doppietta); per gli svizzeri da segnalare la rete del momentaneo 2-3 di Olaigbe dal dischetto. Vince anche il Real Madrid che espugna, sempre in amichevole, il campo dello Schalke 04 grazie alla vittoria per 3-0. Mbappe e Huijsen chiudono il primo tempo col doppio vantaggio; nella ripresa è il nuovo acquisto Espì a chiudere i giochi con la rete del tris.

Pari tra Racing e Villarreal, tris Espanyol

Inizia con un pareggio per 2-2 la Liga del neopromosso Racing Santander e del Villarreal. Accade tutto nel primo tempo: padroni di casa avanti di due reti con Martin (21', su rigore) e Martinez (34'), poi la rimonta degli ospiti con i guizzi di Gueye (45') e Pepe (46'). Vince all'esordio l'Espanyol che regola col punteggio di 3-0 il Levante: le reti portano le firme di Jaen Fernandez (doppietta ai minuti 5' e 40') e Dolan al minuto 80'.

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