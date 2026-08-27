Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Barcellona, buona la prima al Camp Nou: Raphinha e Lopez piegano il Bilbao. Celta Vigo ko in casa 

I blaugrana superano la formazione di Terzic nella gara d'esordio casalinga nonché valida per il recupero della prima giornata di campionato
2 min
BarcellonaAtletico BilbaoLiga

Secondo successo consecutivo per il Barcellona, che nel recupero della prima giornata di campionato supera l'Atletico Bilbao con il finale di 1-0 firmato Raphinha (37') e Fermin Lopez (82'). Un risultato che segna l'esordio al Camp Nou e segue la manita che ha tagliato il nastro alla stagione sul campo dell'Elche e a cui il brasiliano ha partecipato con una doppietta. La prossima giornata, i blaugrana di Hansi Flick riceveranno il Rayo Vallecano all'appuntamento di lunedì 31 agosto.

Gli altri recuperi

Quanto agli recuperi, il Celta Vigo cade in casa contro l'Osasuna: 2-1 il finale. Mercoledì 26 si è invece disputata la prima giornata di Real Madrid e Real Sociedad, con i blancos di Jose Mourinho - già reduci dal successo sull'Espanyol - che hanno travolto la Real Sociedad per 4-1. Così anche il Betis Siviglia, che Martedì 25 sul campo del Valencia si è imposto per 1-0.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS