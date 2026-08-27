Secondo successo consecutivo per il Barcellona, che nel recupero della prima giornata di campionato supera l'Atletico Bilbao con il finale di 1-0 firmato Raphinha (37') e Fermin Lopez (82'). Un risultato che segna l'esordio al Camp Nou e segue la manita che ha tagliato il nastro alla stagione sul campo dell'Elche e a cui il brasiliano ha partecipato con una doppietta. La prossima giornata, i blaugrana di Hansi Flick riceveranno il Rayo Vallecano all'appuntamento di lunedì 31 agosto.