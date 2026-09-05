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Atletico Madrid schiantato a Bilbao! David spettatore per 90', Alvarez entra ma non punge

I colchoneros crollano al San Mamés, dove l'ex Juve resta spettatore per tutta la gara e l'argentino subentra al 58'
2 min
atletico madridDavidJulian Alvarez

Prima strigliata stagionale per l'Atletico Madrid, che al San Mamés si arrende al 3-0 dell'Atletico Bilbao: decidono l'incontro Nico Williams (46'), Robert Navarro (48') e Oihan Sancet (90'). Un risultato che segue la trasferta vincente contro il Siviglia e che ha visto i colchoneros partire dal 1' minuto con il tandem d'attacco Alex Baena e Lee Kang-in. Subentra solamente al 58' Julian Alvarez, reduce da una burrascosissima estate di mercato, mentre resta in panchina per tutta la gara l'ex Juve Jonathan David. L'agenda di Diego Simeone prevede ora il debutto in Champions League contro il Liverpool ad Anfield: appuntamento mercoledì 9 settembre. A seguire, la gara esterna contro la Real Sociedad di domenica 13.

In campo Rayo e Villarreal

Fra gli altri incontri di giornata, il Rayo Vallecano è impegnato in casa contro il Racing Santander, mentre alle ore 21 il Villarreal riceve il Deportivo La Coruna. Venerdì 5 si è invece disputato l'anticipo della quarta giornata, che ha conosciuto il primo ko del Real Madrid di Jose Mourinho, caduto sul campo del Betis Siviglia. 

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