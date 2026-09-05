Atletico Madrid schiantato a Bilbao! David spettatore per 90', Alvarez entra ma non punge

Prima strigliata stagionale per l'Atletico Madrid, che al San Mamés si arrende al 3-0 dell'Atletico Bilbao: decidono l'incontro Nico Williams (46'), Robert Navarro (48') e Oihan Sancet (90'). Un risultato che segue la trasferta vincente contro il Siviglia e che ha visto i colchoneros partire dal 1' minuto con il tandem d'attacco Alex Baena e Lee Kang-in. Subentra solamente al 58' Julian Alvarez, reduce da una burrascosissima estate di mercato, mentre resta in panchina per tutta la gara l'ex Juve Jonathan David. L'agenda di Diego Simeone prevede ora il debutto in Champions League contro il Liverpool ad Anfield: appuntamento mercoledì 9 settembre. A seguire, la gara esterna contro la Real Sociedad di domenica 13.