Juve, il Celta Vigo ancora a secco di vittorie. Starfelt risponde a Satriano: pari con il Getafe

Rimanda ancora una volta l'appuntamento con la vittoria il Celta Vigo, che sul campo del Getafe (che lascia il campo in 10 dopo l'espulsione di Romero al 67') risponde con Starfelt (57') al vantaggio di Satriano (21'). Un risultato valido per l'anticipo della 4ª giornata di Liga e che segue il pareggio a reti inviolate contro la Real Sociedad e prima ancora le confitte con Atletico Bilbao e Osasuna e lo 0-0 dell'esordio con il Valencia. Prossimi avversari della Juventus in Europa League, gli uomini di Giraldez riceveranno il Malaga domenica 13. In campo anche l'altra avversaria spagnola dei bianconeri in Europa: la Real Sociedad è attesa sul campo dell'Elche alle ore 21.