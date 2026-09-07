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Juve, il Celta Vigo ancora a secco di vittorie. Starfelt risponde a Satriano: pari con il Getafe

Gli uomini di Giraldez, avversari dei bianconeri in Europa League, reagiscono al vantaggio dei padroni di casa ed evitano il 3º ko stagionale
2 min
Real SociedadCelta VigoLiga
Juve, il Celta Vigo ancora a secco di vittorie. Starfelt risponde a Satriano: pari con il Getafe© Getty Images

Rimanda ancora una volta l'appuntamento con la vittoria il Celta Vigo, che sul campo del Getafe (che lascia il campo in 10 dopo l'espulsione di Romero al 67') risponde con Starfelt (57') al vantaggio di Satriano (21'). Un risultato valido per l'anticipo della 4ª giornata di Liga e che segue il pareggio a reti inviolate contro la Real Sociedad e prima ancora le confitte con Atletico Bilbao e Osasuna e lo 0-0 dell'esordio con il Valencia. Prossimi avversari della Juventus in Europa League, gli uomini di Giraldez riceveranno il Malaga domenica 13. In campo anche l'altra avversaria spagnola dei bianconeri in Europa: la Real Sociedad è attesa sul campo dell'Elche alle ore 21.

Le avversarie della Juve in Europa League

  • 1ª giornata: Juventus-Nec Nijmegen, giovedì 17 settembre ore 21
  • 2ª giornata: Celta Vigo-Juventus, giovedì 15 ottobre ore 21
  • 3ª giornata: Juventus-Rennes, giovedì 22 ottobre ore 18.45
  • 4ª giornata: Az Alkmaar-Juventus, giovedì 5 novembre ore 21
  • 5ª giornata: Juventus-Omonia Nicosia, giovedì 26 novembre ore 21
  • 6ª giornata: Hapoel Beer-Sheva-Juventus, giovedì 10 dicembre ore 18.45
  • 7ª giornata: Ferencvaros-Juventus, giovedì 21 gennaio ore 18.45
  • 8ª giornata: Juventus-Real Sociedad, giovedì 28 gennaio ore 21

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