Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ezzalzouli lancia il Betis che aggancia il Real al secondo posto. Tris Villarreal, Malaga ko

La formazione di Siviglia batte il Getafe di misura. Una doppietta di Gueye toglie il Sottomarino giallo dalla zona retrocessione
1 min
BetisVillarrealLiga
Ezzalzouli lancia il Betis che aggancia il Real al secondo posto. Tris Villarreal, Malaga ko© EPA

Il Real Betis ha battuto di misura il Getafe 1-0 al Benito Villamarín nella Liga spagnola, grazie a una conclusione di Abdessamad Ezzalzouli poco prima dell’intervallo. Il Betis ha gestito la maggior parte del gioco e creato le occasioni più nitide, mentre il Getafe si è affidato al portiere Soria per mantenere il risultato sempre aperto. In classifica la formazione di Siviglia aggancia il Real Madrid al secondo posto a quota 15 punti mentre il Getafe resta 15esimo a 5 punti.

Tris Villarreal, Malaga ko

Il Villarreal cala il tris in casa del Malaga nella vittoria per 3-1: sotto di un gol in apertura di gara a causa della rete di Dotor, gli ospiti dilagano grazie alle firme di Moleiro e Gueye (doppietta di cui un gol su rigore). In classifica, i Sottomarini gialli salgono a quota 5 punti scavalcando proprio il Malaga fermo in piena zona retrocessione a quota 2 lughezze.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS