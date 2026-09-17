Ezzalzouli lancia il Betis che aggancia il Real al secondo posto. Tris Villarreal, Malaga ko

Il Real Betis ha battuto di misura il Getafe 1-0 al Benito Villamarín nella Liga spagnola, grazie a una conclusione di Abdessamad Ezzalzouli poco prima dell’intervallo. Il Betis ha gestito la maggior parte del gioco e creato le occasioni più nitide, mentre il Getafe si è affidato al portiere Soria per mantenere il risultato sempre aperto. In classifica la formazione di Siviglia aggancia il Real Madrid al secondo posto a quota 15 punti mentre il Getafe resta 15esimo a 5 punti.
Tris Villarreal, Malaga ko
Il Villarreal cala il tris in casa del Malaga nella vittoria per 3-1: sotto di un gol in apertura di gara a causa della rete di Dotor, gli ospiti dilagano grazie alle firme di Moleiro e Gueye (doppietta di cui un gol su rigore). In classifica, i Sottomarini gialli salgono a quota 5 punti scavalcando proprio il Malaga fermo in piena zona retrocessione a quota 2 lughezze.