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“Barcellona campione grazie a Szczesny”: Flick difende a spada tratta l’ex Juve

Il tecnico dei blaugrana ha preso le difese dell'ex portiere della Juve dopo l'errore nella vittoria per 7-2 contro il Racing Santander
3 min
SzczesnyFlickBarcellona

Giù le mani da Tek. Hansi Flick, alla vigilia della sfida col Siviglia, prende le difese di Wojciech Szczesny, protagonista di un clamoroso errore nella gara col Racing Santander, vinta comunque dal Barcellona 7-2. Nonostante il titolare Joan Garcia sia ancora fuori, l'ex portiere della Juve rischia il posto a favore di Livakovic ma l'allenatore tedesco non si farà condizionare. "Quando si guarda alla prima stagione che abbiamo fatto con Tek, nella quale abbiamo vinto tre titoli, si può già capire che è un grande portiere. Se abbiamo vinto quella Liga, è stato in gran parte grazie a lui. Anche Livakovic è un grande portiere e per questo è arrivato. Chi giocherà domani? Aspettate e vedrete".

Le parole di Flick

Flick racconta di essersi confrontato con Szczesny: "Tutti commettono errori e lui ne ha commesso uno. Ho parlato con lui e ha ammesso di aver sbagliato. Tek conosce la nostra filosofia, il nostro modo di giocare. Livakovic si sta adattando al nostro modo di giocare. Ma è pronto per andare in campo e questa è la cosa migliore per la squadra, che tutti siano pronti". La scorsa stagione il Barça fu travolto a Siviglia 4-1 ma "oggi siamo a un livello diverso. Ogni partita inizia da 0-0, il Siviglia, soprattutto in casa, gioca molto bene. In difesa gioca uomo contro uomo, ci presserà. E per noi sarà importante giocare con fiducia. È fondamentale controllare la partita contro squadre che giocano in questo modo".

Barcellona a punteggio pieno

Il Barcellona è a punteggio pieno e questo weekend potrebbe essere una bella occasione per allungare visto che domenica si gioca il derby di Madrid. "La cosa importante è concentrarci su noi stessi. Noi vogliamo soltanto vincere domani", ribatte Flick, che non esclude una maglia da titolare per Gabriel Jesus e paragona Adeyemi, per velocità, ad Alphonso Davies: "In Germania non stava vivendo un bel periodo, credo che per lui sia stato positivo andare via e sono felice che abbia scelto noi". Infine una battuta sulla nuova versione di Raphinha come punta centrale: "Nelle ultime due stagioni è stato sempre lui a iniziare il pressing come centravanti. Sta facendo bene a livello di gol, ma il suo rendimento va oltre questo. Quando deve andare in pressione, ci va, è il primo a farlo e poi tutti lo seguono".

 

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